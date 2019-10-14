Пентагон признал, что войска США попали в Сирии в «ужасное» положение

Американские войска с Сирии попали в «ужасное» положение, рассказал глава Пентагона Марк Эспер в эфире Fox News. Он уточнил, что войска США оказались «зажаты» сирийской армией.

«Наши военные оказались в ловушке между сирийской армией, которая движется на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг», - прокомментировал Эспер сложившуюся ситуацию.

Военный отметил, что США «не подписывались» на войну с Турцией ради защиты сирийских курдов. Также министр обороны США заявил, что у Вашингтона нет достаточных военных сил в регионе для остановки турецкого наступления.

Напомним, 9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о вводе войск в Сирию и начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. В тот же день самолеты Турции нанесли удары по Рас эль-Айну и другим городам.