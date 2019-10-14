Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: на курорты Крыма и Краснодарского края возвращается летнее тепло

Москва, 14.10.2019
  • Прогноз погоды: на курорты Крыма и Краснодарского края возвращается летнее тепло

Из открытых источников

По прогнозу синоптиков Гидромедцентра России, отдыхающих в эти дни на курортах черноморского побережья Краснодарского края ждет настоящая летняя погода. На предстоящей неделе туристы черноморских курортов от Анапы до Сочи смогут насладиться теплым морем, ярким солнцем и ясным небом.

Синоптики сообщают, что в Сочи в дневные часы воздух прогреется до +23-25°С, ночью температура воздуха будет не ниже +14-15°С. Осадки не ожидаются. Прохладней всего будет в Анапе – до 22°С днем и до +13°С ночью. В Геленджике воздух прогреется днем до 24°С, ночью до +12-14°С. Температура воды в среднем на всех курортах Черного моря достигнет +20°С, что является отличным показателем для этого времени года.

В Крым новая неделя также принесет долгожданное потепление после непродолжительного похолодания. Синоптики обещают наступление настоящего «бабьего лета» со средней дневной температурой воздуха на до 20°С., на южном побережье и вовсе воздух прогреется в дневные часы до 24°С.  Погода будет ясной без осадков, подтвердили в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики уточняют, что прохладней всего будет в Евпатории  - до 17°С тепла, в Севастополе и Феодосии воздух  прогреется до 23°С, в Ялте до 20°С. При этом купание в море подойдет в этот период скорее любителям «моржевания», температура воды будет не выше 16-17 градусов.

Рекордсменом среди российских курортов по теплой погоде на наступившей неделе станет Ставропольский край, где средняя дневная температура воздуха достигнет показателей 23°-С27°С . Отдыхающие в Минеральных водах, Ессентуках и Кисловодске смогут насладиться настоящим летним теплом без осадков и сильного ветра. Правда, ночью столбики термометров  опустятся до +7…+12 градусов, что принесет с собой прохладу в утренние часы.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.

    Почти 400 компаний из 26 стран мира приняли участие в международной выставке «Химия-2019»

    Почти 400 компаний из России, Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана – всего 26 стран мира, представили свои лучшие разработки, новые инженерные решения, сырье и химическую продукцию, оборудование для химической и нефтехимической промышленности

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Защитники «Северного потока — 2» в ЕС заговорили в открытую
      Дефицит газа в Европе может составить 100 и даже 300 млрд кубометров в год, заявил глава крупной немецкой энергетической компании. Это заявление, в котором фигурируют действительно большие величины, свидетельствует о накале борьбы — не столько даже против самого «Северного потока — 2», который не остановить, сколько против тех немецких и других европейских политиков, кто за бесперебойные поставки газа отвечает перед избирателями
    2. Курс рубля отреагировал на новости из США
      Рынки, сырье и валюты EM растут на надеждах на благоприятный исход торговых переговоров между США и Китаем
    3. Курс доллара: рубль приблизился к зоне «креста смерти»
      Покупки Минфином валюты и монетарная политика Банка России не оставляют рублю возможностей для роста
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама