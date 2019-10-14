Прогноз погоды: на курорты Крыма и Краснодарского края возвращается летнее тепло

По прогнозу синоптиков Гидромедцентра России, отдыхающих в эти дни на курортах черноморского побережья Краснодарского края ждет настоящая летняя погода. На предстоящей неделе туристы черноморских курортов от Анапы до Сочи смогут насладиться теплым морем, ярким солнцем и ясным небом.

Синоптики сообщают, что в Сочи в дневные часы воздух прогреется до +23-25°С, ночью температура воздуха будет не ниже +14-15°С. Осадки не ожидаются. Прохладней всего будет в Анапе – до 22°С днем и до +13°С ночью. В Геленджике воздух прогреется днем до 24°С, ночью до +12-14°С. Температура воды в среднем на всех курортах Черного моря достигнет +20°С, что является отличным показателем для этого времени года.

В Крым новая неделя также принесет долгожданное потепление после непродолжительного похолодания. Синоптики обещают наступление настоящего «бабьего лета» со средней дневной температурой воздуха на до 20°С., на южном побережье и вовсе воздух прогреется в дневные часы до 24°С. Погода будет ясной без осадков, подтвердили в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики уточняют, что прохладней всего будет в Евпатории - до 17°С тепла, в Севастополе и Феодосии воздух прогреется до 23°С, в Ялте до 20°С. При этом купание в море подойдет в этот период скорее любителям «моржевания», температура воды будет не выше 16-17 градусов.

Рекордсменом среди российских курортов по теплой погоде на наступившей неделе станет Ставропольский край, где средняя дневная температура воздуха достигнет показателей 23°-С27°С . Отдыхающие в Минеральных водах, Ессентуках и Кисловодске смогут насладиться настоящим летним теплом без осадков и сильного ветра. Правда, ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов, что принесет с собой прохладу в утренние часы.