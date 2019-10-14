Преимущества онлайн-кредитования

С учетом характеристик современных смартфонов возможность оформления заявки на получение микрокредита в том числе с помощью сервиса https://creditometr.online/ имеется в любом месте, где есть выход в сеть. Денежные средства поступят на банковскую карту почти моментально. Это чрезвычайно удобно, в особенности в тех случаях, когда деньги нужно получить как можно быстрее.
Чтобы взять онлайн-кредит, надо совершить следующие действия:
Удобство получения микрокредита заключается не только в быстроте его оформления, но и в простоте погашения. Сделать это можно следующими способами:
Дополнительное удобство онлайн-кредитования состоит в наличии возможности для каждого заемщика в любое время увидеть график погашения микрозайма. Он видит сумму, которую ему необходимо вернуть, еще на стадии оформления микрокредита. Эта сумма зависит от срока и размера займа. После подписания договора никаких дополнительных комиссионных сборов с клиента не взимается, и все оговоренные условия остаются неизменными. Заемщикам, не имеющим возможности вернуть долг своевременно, предоставляется отсрочка путем продления договора при условии, что они заранее проинформируют об этом МФО. При досрочном погашении микрокредита штраф с заемщика не взимается.