Преимущества онлайн-кредитования

С учетом характеристик современных смартфонов возможность оформления заявки на получение микрокредита в том числе с помощью сервиса https://creditometr.online/ имеется в любом месте, где есть выход в сеть. Денежные средства поступят на банковскую карту почти моментально. Это чрезвычайно удобно, в особенности в тех случаях, когда деньги нужно получить как можно быстрее.

Чтобы взять онлайн-кредит, надо совершить следующие действия:

Зайти на вебсайт МФО, выбранной для использования данной услуги, и убедиться в наличии у нее соответствующей лицензии. Обычно на вебсайте публикуются все разрешительные документы и подробно описываются условия оказания услуг.

Указать сумму микрозайма. Обычно МФО предоставляют возможность получить заем в пределах от двух до тридцати тысяч рублей. Поскольку размер выплачиваемых процентов напрямую зависит от величины микрозайма, надо брать ровно столько, сколько требуется для решения своих финансовых проблем и ни копейкой больше.

Указать срок займа. Он может составлять от трех дней до одного месяца.

Заполнить анкету, указав в ней персональные сведения и паспортные данные.

Подтвердить свой номер сотового телефона посредством ввода проверочного кода, который пришел в виде SMS-сообщения.

Удобство получения микрокредита заключается не только в быстроте его оформления, но и в простоте погашения. Сделать это можно следующими способами:

путем перечисления денежных средств в безналичной форме с банковской карты Mastercard или VISA;

посредством перечисления денежных средств с электронного кошелька или через терминал;

внесением наличных денежных средств в офисе МФО.

Дополнительное удобство онлайн-кредитования состоит в наличии возможности для каждого заемщика в любое время увидеть график погашения микрозайма. Он видит сумму, которую ему необходимо вернуть, еще на стадии оформления микрокредита. Эта сумма зависит от срока и размера займа. После подписания договора никаких дополнительных комиссионных сборов с клиента не взимается, и все оговоренные условия остаются неизменными. Заемщикам, не имеющим возможности вернуть долг своевременно, предоставляется отсрочка путем продления договора при условии, что они заранее проинформируют об этом МФО. При досрочном погашении микрокредита штраф с заемщика не взимается.