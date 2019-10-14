Вход/Регистрация Подписка

Преимущества онлайн-кредитования

Москва, 14.10.2019
Использование онлайн-кредитования позволяет быстро и эффективно решать финансовые проблемы. Для этого заемщику даже не требуется покидать свой дом для сбора документов и визита в офис банковского учреждения.
#PressRelease

С учетом характеристик современных смартфонов возможность оформления заявки на получение микрокредита в том числе с помощью сервиса https://creditometr.online/ имеется в любом месте, где есть выход в сеть. Денежные средства поступят на банковскую карту почти моментально. Это чрезвычайно удобно, в особенности в тех случаях, когда деньги нужно получить как можно быстрее.

Чтобы взять онлайн-кредит, надо совершить следующие действия:

  • Зайти на вебсайт МФО, выбранной для использования данной услуги, и убедиться в наличии у нее соответствующей лицензии. Обычно на вебсайте публикуются все разрешительные документы и подробно описываются условия оказания услуг.
  • Указать сумму микрозайма. Обычно МФО предоставляют возможность получить заем в пределах от двух до тридцати тысяч рублей. Поскольку размер выплачиваемых процентов напрямую зависит от величины микрозайма, надо брать ровно столько, сколько требуется для решения своих финансовых проблем и ни копейкой больше.
  • Указать срок займа. Он может составлять от трех дней до одного месяца.
  • Заполнить анкету, указав в ней персональные сведения и паспортные данные.
  • Подтвердить свой номер сотового телефона посредством ввода проверочного кода, который пришел в виде SMS-сообщения.

Удобство получения микрокредита заключается не только в быстроте его оформления, но и в простоте погашения. Сделать это можно следующими способами:

  • путем перечисления денежных средств в безналичной форме с банковской карты Mastercard или VISA;
  • посредством перечисления денежных средств с электронного кошелька или через терминал;
  • внесением наличных денежных средств в офисе МФО.

Дополнительное удобство онлайн-кредитования состоит в наличии возможности для каждого заемщика в любое время увидеть график погашения микрозайма. Он видит сумму, которую ему необходимо вернуть, еще на стадии оформления микрокредита. Эта сумма зависит от срока и размера займа. После подписания договора никаких дополнительных комиссионных сборов с клиента не взимается, и все оговоренные условия остаются неизменными. Заемщикам, не имеющим возможности вернуть долг своевременно, предоставляется отсрочка путем продления договора при условии, что они заранее проинформируют об этом МФО. При досрочном погашении микрокредита штраф с заемщика не взимается.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.

    Почти 400 компаний из 26 стран мира приняли участие в международной выставке «Химия-2019»

    Почти 400 компаний из России, Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана – всего 26 стран мира, представили свои лучшие разработки, новые инженерные решения, сырье и химическую продукцию, оборудование для химической и нефтехимической промышленности

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Защитники «Северного потока — 2» в ЕС заговорили в открытую
      Дефицит газа в Европе может составить 100 и даже 300 млрд кубометров в год, заявил глава крупной немецкой энергетической компании. Это заявление, в котором фигурируют действительно большие величины, свидетельствует о накале борьбы — не столько даже против самого «Северного потока — 2», который не остановить, сколько против тех немецких и других европейских политиков, кто за бесперебойные поставки газа отвечает перед избирателями
    2. Курс рубля отреагировал на новости из США
      Рынки, сырье и валюты EM растут на надеждах на благоприятный исход торговых переговоров между США и Китаем
    3. Курс доллара: рубль приблизился к зоне «креста смерти»
      Покупки Минфином валюты и монетарная политика Банка России не оставляют рублю возможностей для роста
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама