Премию памяти Нобеля присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру, сообщает ТАСС.

Как объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Исследование, проведенное лауреатами, "значительно улучшило возможности в борьбе с глобальной бедностью". "Всего за два десятилетия их новый экспериментальный подход изменил экономику развивающихся стран, которая в настоящее время является процветающей областью исследований", - подчеркивает комитет в пресс-релизе.

Лауреаты внедрили новый подход для получения достоверных ответов на вопрос о более эффективных способах борьбы с глобальной бедностью. "Подход делит проблему на более мелкие и управляемые вопросы: например, наиболее эффективные меры по улучшению здоровья детей", - поясняет комитет.

Эксперты напоминают, что более 700 млн человек имеют очень низкие доходы. Каждый год по-прежнему 5 млн детей умирает до достижения пятилетнего возраста, часто от болезней, которые можно предотвратить или вылечить с помощью относительно дешевых и простых методов лечения.

В середине 1990-х годов Майкл Кремер и его коллеги продемонстрировали эффективность нового экспериментального подхода на примерах школ западной Кении. Затем Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло, иногда совместно с Майклом Кремером, провели аналогичные исследования по другим вопросам и в других странах, в том числе в Индии.

"Их экспериментальный исследовательский подход в настоящее время полностью доминирует в экономике развивающихся стран", - напоминает комитет.

"Результаты исследований лауреатов 2019 года значительно повысили нашу способность бороться с бедностью на практике. В результате одного из их исследований более 5 млн индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах", - отмечают шведские эксперты.