Россия проведет учебные пуски ядерных ракет

С 15 по 17 октября российские военные проведут масштабные командно-штабные учения, в ходе которых пройдут запуски баллистические ракеты различного базирования. Информацию передает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России.

В сообщении ведомства говорится, что для маневров задействуют аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации. Также будут привлечены морские полигоны, которые расположены в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях. Минобороны сообщает, что пуски баллистических ракет пройдут на полигонах «Пембой», «Кура» и «Чижа».

В маневрах помимо 213 пусковых установок примут участие 12 тыс. военных, будет задействовано 105 самолетов, а также 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок.