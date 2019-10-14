Роструд напомнил о двойной оплате работникам в праздники

Как рассказали в пресс-службе Роструда, в случае привлечения работника к трудовой деятельности в выходной или праздничный день, работодатель обязан предоставить день отдыха или оплатить работу в двойном размере, сообщает РИА «Новости».

Также в ведомстве напомнили, что привлекать в праздники сотрудника можно только с его письменного согласия и в исключительных случаях. При этом работодатель обязан издать письменное распоряжение о привлечении к работе в выходные или праздники.

Если сотрудник на сдельной оплате труда, то ему обязаны оплатить работу по двойному тарифу. Вместо оплаты сотрудник может взять лишний выходной день. При этом в Роструде напомнили, что должен быть предоставлен полный выходной день вне зависимости от количества отработанных рабочих часов в праздник. Вызвать на работу в праздник сотрудника имеют право только для выполнения непредвиденных работ.

Напомним, последние длинные выходные в 2019 году жду россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.