Сланцевая революция в США подошла к концу

На прошлой неделе Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало очередной краткосрочный прогноз. В нем аналитики уже четвертый месяц подряд снижают прогноз по добыче нефти на конец 2020 года. Согласно последнему прогнозу в следующем году она вырастет всего лишь на 370 тыс. баррелей в день. Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.

Последние десять месяцев в США снижается количество бурильных установок. В общей сложности с ноября 2018 года оно снизилось на 20%. Падает и производительность. Так добыча в наиболее мощном и эффективном бассейне – Пермианском, по данным EIA, с ноября 2018 по август 2019 годов упала на 11%.

Bloomberg сравнивает развитие сланцевого сектора в США с ростом ребенка. В первые четыре года (2010-14), в годы первого сланцевого бума, он развивался очень быстро, как это бывает с младенцами. Однако в конце этого периода, в 2014 году, когда обвалились цены на нефть, внешний мир дал быстро растущему «ребенку» жестокий урок

Второй бум начался в 2016 году и больше напоминал период взросления. Придя в себя после потрясений и постигая азы жизни во взрослом мире, подростки наращивают мышцы и занимаются лишь тем, что им интересно. В «сланце» это так называемые «сладкие участки» (sweet spots). Все же неинтересное, по их мнению, они отвергают.

Такая концентрация сил и средств позволила повысить добычу по сравнению с первым бумом. За три года (декабрь 2016 – декабрь 2019) добыча, по прогнозам, увеличится на 4,2 млн баррелей в день. Для сравнения: в декабре 2010 – декабре 2014 рост составил 3,9 млн бар./день.

Самым трудным моментом второго сланцевого бума были поиски сладких участков и работа на них. Сланцевики старались увеличить глубину скважин и строили инфраструктуру для доставки газа и жидкостей на рынки.

Однако при цене барреля нефти марки WTI в районе 50 долларов дела у многих компаний не ладились. Для обслуживания долгов сланцевые компании были вынуждены наращивать добычу. При этом они не получали дополнительной прибыли, что бы позволило им сократить заимствования или заплатить акционерам. Сейчас инвесторы начинают требовать повышения процентов.

Сейчас, когда цена на нефть, похоже, стабилизировалась несмотря на напряженную обстановку в Персидском заливе, следующий раунд переговоров между сланцевиками и кредиторами обещает быть трудным. Их результатом могут стать слияния компаний.

Налицо приближение окончания второго периода развития, второго сланцевого бума. Впрочем, Bloomberg призывает сланцевиков не отчаиваться, потому что на смену второму придет третий бум – период молодости, характеризующийся появлением новый навыков и умений. Его характерной чертой будет более умеренный рост добычи.

Главными локомотивами третьего бума будут крупнейшие нефтяные компании. Еще одной характерной его чертой будет концентрация на более эффективной добыче, а не на более быстром ее росте. Эффективность добычи будут расти за счет применения новых технологий, консолидации собственности, автоматизации бурения и рационализации цепей поставок. Однако все это не даст такого же быстрого роста, какой был в последние три года.

Нефтеотдача на сланцевых месторождениях обычно составляет 5-10%. Однако компании ConocoPhillips удалось довести ее на отдельных участках техасского сланцевого месторождения Eagle Ford до 20%. При условиях, близких к идеальным, она может подняться и до 40%.