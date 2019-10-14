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Страховой дом ВСК поделился секретами успеха

Москва, 14.10.2019
  • Страховой дом ВСК поделился секретами успеха

из архива пресс-службы

Сохранить лидирующие позиции на рынке помогает своевременное изменение вектора развития и мотивация сотрудников. О внедрении изменений в Страховом доме ВСК на конференции «Трансформация: HR и Бизнес» рассказал председатель Совета директоров компании Сергей Цикалюк.

 «В каждый период жизни компании руководитель принимает решения, которые мы сегодня называем трансформацией. В 1992 году мы создали компанию ВСК на идее страхования военнослужащих. Доля обязательного страхования госслужащих в портфеле в 1993 году составляла 96%, в 2000 году – 60%, а в 2010 – 0%. Это ярко иллюстрирует скорость трансформации и изменения структуры страхового портфеля и направления деятельности. Сегодня мы универсальная компания, занимающая 16 – е место среди российских компаний финансового сектора по версии РБК и 109 – е среди крупнейших частных компаний по версии Forbes. Наши рейтинги АА по версии АКРА и Эксперт РА, а также «BB» по международной шкале Fitch Ratings свидетельствуют о высокой финансовой устойчивости и надежности компании», - сказал он.

a93i0948.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

По его словам, трансформации в компании началась с изменения бизнес-процессов и оргаструктуры, а также системы мотивации и системы управления персоналом. «Мы выбрали лидеров направлений, способных профессионально и быстро решать актуальные задачи. И, конечно, мы транслировали программу изменений и новые ценности компании всем сотрудникам. Главное для нас, что за время трансформации ни один ценный сотрудник не покинул компанию», - поделился Цикалюк.

Сергей Цикалюк отметил, что для сохранения мотивации сотрудников компания проводит их постоянное обучение и предоставляет социальный пакет, но, что самое важное – формирует корпоративную культуру. «Эта культура обеспечивает мотивацию сотрудников на поиск возможностей для развития и поддержки коллег, а также отсутствие конфликта при внедрении нововведений. Наша команда сегодня делает компанию успешнее каждый день», - добавил он.

Конференция прошла 10 октября в Москве в офисе ПАО «Сбербанк».

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