Танкерная нефть может стать дефицитом

Сумасшедший рост цен

Санкции, введенные в отношении дочерней компании COSCO, одного из крупнейших владельцев нефтетанкеров в мире, стали причиной резкого подорожания перевозки нефти. Средняя стоимость фрахта супертанкеров класса VLCC превысила 94 тыс. долларов сутки, тогда как 25 сентября, до введения санкций, показатель составлял 18,2 тыс. долларов, подсчитала The Wall Street Journal.

Крупнейшую судоходную компанию Китая China COSCO Shipping Co, США включили в санкционный список из-за подозрений в нарушении запрета на перевозку иранской нефти. Компания является одним из крупнейших владельцев нефтетанкеров в мире: ее флот насчитывает более 40 судов, пишет «Интерфакс». «Рынок просто сошел с ума от таких внезапных событий, как санкции против COSCO, — сказал WSJ глава отдела исследований и оценки греческой компании Allied Shipbroking Джордж Лазаридис. — Перед тем как лопнуть, этот "пузырь" может вырасти еще сильнее из-за геополитических рисков».

Да, признает Александр Пахомов, директор Фонда развития права и медиации ТЭК, столь стремительного и существенного роста стоимости фрахта танкеров вряд ли ожидали в Вашингтоне, когда вводили санкции в отношении COSCO Shipping Co. Он напоминает, что всего неделей ранее Трамп пообещал американцам дешевую нефть, стоимость которой напрямую зависит от расходов не только на добычу, но и транспортировку.

По факту рост стоимости фрахта, даже при относительно благоприятной для потребителей нефтепродуктов конъюнктуре рынка энергоресурсов, просто не может не приводить к росту розничных цен. Для удержания цен им придется нести дополнительные расходы и даже убытки. Для американских компаний, чья нефть и СПГ экспортируются на внешние рынки, последствия роста стоимости фрахта можно назвать исключительно негативными — за неимением альтернативных способов доставки именно морем. От него определенно пострадают вообще все страны-экспортеры, не исключая стран ОПЕК и Россию.

Получается, делает вывод аналитик, что действия Белого дома в очередной раз разошлись с обещаниями, причем, на его взгляд, последствия введения санкций в отношении COSCO являются неожиданными даже для Вашингтона. Дело в том, что при всех мощностях флота китайской компании, чей флот насчитывает 40 танкеров, только 26 из них относятся к классу крупнотоннажных танкеров 3 класса VLCC. Всего таких танкеров в мире на сегодняшний день более 650, поэтому при оценке возможных последствий введения ограничений в отношении COSCO в Вашингтоне, скорее всего, пришли к заключению, что рост стоимости фрахта пусть и вырастет, но незначительно, поскольку доля рынка COSCO едва превышает 3%.

Однако, считает Александр Пахомов, не был учтен тот факт, что риски введения ограничений в связи с транспортировкой венесуэльской и иранской нефти, в той или иной мере касаются куда более значительного флота судов и судовладельцев. Нужно понимать, что судно, попавшее в санкционный список или принадлежащее включенному в него судовладельцу, не может быть принято и обслужено в порту. Для фрахтователей и даже компаний, занятых в их техническом обслуживании создаются риски вторичных санкций, судно становится "токсичным", а стоить одно такое судно может десятки миллионов долларов. Так вот все эти риски сейчас и заложены в стоимость фрахта, поэтому ожидать скорого снижения услуг по транспортировке нефти и СПГ морем не стоит.

Предохранительный клапан нелегальности

Санкции против China COSCO Shipping Co влияют на тарифы перевозок нефти, но не на сами нефтяные цены, выступая здесь лишь одним из факторов, далеко не самым важным, уверен, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Во-первых, объясняет он, стоимость перевозок не имеет определяющего удельного веса в цене нефти. Во-вторых, хотя China COSCO Shipping Co – крупная компания, но её доля на данном рынке составляет лишь несколько процентов. А в-третьих, многие её танкеры продолжают перевозки практически «нелегально».

С другой стороны, говорит аналитик, санкции с такой политически «благородной» подоплёкой – ограничение на перевозку иранской нефти в ответ на ядерную программу Тегерана – на самом деле, экономически крайне выгодны самим США. Дело не столько в повышении нефтяных цен, сколько в сдерживании конкурентов в пользу Штатов и их экспорта углеводородов. Если сейчас отсечь перевозчиков от поставок нефти из Ирана, Венесуэлы, то Вашингтон получает преимущества, и не только сиюминутные, от вывоза нефти на традиционные рынки сбыта этих стран — в частности, в Европу. Покупатели, на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, станут ориентироваться на американских поставщиков и в дальнейшем.

Российские поставки это вряд ли затронет, уверен Марк Гойхман, но доля США в мировом экспорте «черного золота» может увеличиться. В связи с этим, у Вашингтона велик соблазн сохранить санкции по ходу переговоров с Пекином. Предлогом для этого, даже при общем позитиве в будущих торговых соглашениях, может служить то, что санкции-де направлены отнюдь не на Китай, а на Иран.