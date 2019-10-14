ТОП10: Лучшие классические концерты ноября

Маргарет Ленг Тан «Миниатюра встречается с монументальностью»

1 ноября впервые в Москве выступит легендарная пианистка из США Маргарет Ленг Тан. Ее называют королевой игрушечного пианино, ведь именно она смогла придать этому легкомысленному, на первый взгляд, предмету статус настоящего музыкального инструмента. С ее выступления начнется II Международный фестиваль актуальной классики Re:Formers. Программа “Миниатюра встречается с монументальностью” будет исполнена на рояле, игрушечном фортепиано и других миниатюрных инструментах. В этот вечер на сцене прозвучат фортепианные пьесы Генри Коуэлла, исполняемые на шарманке «Карусели» Филлиса Чена и «Американец в Буэнос-Айресе» Тоби Твиннинга для фортепиано и игрушечного фортепиано. Также Маргарет представит публике цикл пьес-фантазий «Метаморфозы» Джорджа Крамба, написанный автором специально для Тан по мотивам работ Клее, Ван Гога, Шагала, Кандинского и других художников. Выступление пианистки будет сопровождаться и эффектной зрелищной частью: зрители смогут увидеть полный арсенал игрушек и игрушечных инструментов Маргарет, а когда она заиграет пьесу Джеймса Джослина «Посвящение Эноле», в буквальном смысле «черт выскочит из табакерки».

Где: Московская Государственная Консерватория им. П.И. Чайковского, Рахманиновский зал, Москва

Когда: 1 ноября, 19:00

Цена: от 600 до 2500 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Подробнее по ссылке: reformersfest.com

Александр Канторов

В рамках Первого Международного московского фестиваля «Зарядье» в столице состоится выступление 22-летнего талантливого французского пианиста Александра Канторова. 1 ноября в Малом зале КЗ «Зарядье» он на сольном концерте исполнит произведения С. Рахманинова, И. Стравинского и П. Чайковского. Александр в этом году стал первым французом-обладателем Гран-при XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского (100 тысяч долларов) в номинации «фортепиано». На родине Канторова уже давно нарекли «царем пианино», а многие британские критики не раз называли «чудесной реинкарнацией Листа». После победы на конкурсе Александр признался, что собирается чаще выступать в России с русским репертуаром. Ведь совсем недавно он презентовал диск A la russe c произведениями Рахманинова, Чайковского, Стравинского и Балакирева.

Где: КЗ «Зарядье», Малый зал

Когда: 1 ноября, 17:30

Цена: от 3000 до 3500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: zaryadyehall.com/

Симфонический оркестр Мариинского театра и Денис Мацуев

4 ноября в Большом зале КЗ «Зарядье» состоится совместный концерт пианиста Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В этот вечер публика услышит произведения Прокофьева и Шостаковича. Оглушительный успех пришел к Мацуеву в 1998 году после его блистательной победы на XI Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. Сейчас российского пианиста знают во всем мире, он много гастролирует, сотрудничает с великими музыкальными мэтрами и выступает на всех знаковых площадках мировых культурных столиц. Концерт станет частью Первого Международного московского фестиваля «Зарядье».

Где: КЗ «Зарядье», Большой зал

Когда: 4 ноября, 20:00

Цена: от 3300 до 7500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: zaryadyehall.com/

Лука Шулич с оркестром

7 ноября в Москву приедет один из самых знаменитых неоклассических музыкантов из Хорватии, участник всемирно известного дуэта 2Cellos Лука Шулич. Он выступит со струнным оркестром на сцене Светлановского зала ММДМ и станет первым в мире музыкантом, сыгравшим «Времена года» Антонио Вивальди на виолончели с оркестром. Во второй части концерта прозвучат виртуозные классические пьесы Гайдна, Пуччини, Монти и других композиторов. Шулич гастролировал в Европе, США, Южной Америке, Японии с сольными выступлениями, а также сотрудничал со множеством известнейших коллективов и выдающихся музыкантов. Дуэт 2Cellos, участником которого является Лука, стал необычайно популярным после выхода на YouTube кавер-версии на хит Майкла Джексона Smooth Criminal, набравшей более 7 миллионов просмотров всего за несколько недель. После такого успеха 2Cellos много лет гастролировал с Элтоном Джоном и покорили все знаковые площадки в мире.

Где: Московский Международный Дом Музыки, Светлановский зал

Когда: 7 ноября, 20:00

Цена: от 3000 до 8000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке:

www.mmdm.ru/event/luka-sulic-le-quattro-stagioni-di-vivaldi-4393

Дживан Гаспарян в «Зарядье»

91-летний музыкант не является классическим музыкантом в строгом понимании, но давно уже признан классиком и легендой world music. 8 ноября в «Зарядье» состоится концерт легендарного маэстро Дживана Гаспаряна, которого во всем мире называют величайшим виртуозом дудука. В этот вечер на сцену выдающийся музыкант выйдет вместе со своим внуком Дживаном Гаспаряном-младшим. Мэтр влюбился в дудук еще будучи ребенком, а, став величайшим виртуозом, привил эту любовь и своему внуку, который обучался искусству игры на дудке с ранних лет и занимался у своего прославленного деда. Вместе они объездили с концертами полмира. Гаспарян-старший поразил своим талантом весь мир и многих выдающихся деятелей культуры. Творчеством мэтра были покорены Энио Морриконе, Мартин Скорсезе, Джон Кеннеди, Елизавета Вторая и многие другие. А его соло на дудуке звучит в легендарном голливудском фильме «Гладиатор».

Где: концертный зал «Зарядье»

Когда: 8 ноября

Цена: от 1400 до 3900 рублей

Подробнее по ссылке:

zaryadyehall.com/afisha/zaradys/dzhivan-gasparyan-i-dzhivan-gasparyan-mladshiy/

Шин Джихо

Виртуозный южнокорейский пианист и композитор Шин Джихо представит московской публике свои лучшие произведения и впервые исполнит композиции со своего дебютного альбома «The Momentalist» в сопровождении струнного оркестра. Музыканта называют феноменом и вундеркиндом. Он впечатляет невероятной экспрессией, благодаря которой даже традиционный вечер классической музыки превращается в настоящее захватывающее шоу. Шин создает музыку для кино и сериалов и открыто заявляет о том, что хочет популяризовать инструментальную неоклассику и сделать ее атрибутом поп-культуры.

Где: Концертный зал РАМ им. Гнесиных

Когда: 9 ноября, 18:00

Цена: от 1800 до 5500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: gnesinhall.ddns.net/

Вечер новейшей камерной музыки

Этой осенью в рамках фестиваля Re:Formers в Московском международном доме музыки пройдет уникальный вечер современной камерной музыки, состоящий из двух отделений. Главным событием мероприятия станет мировая премьера Сонаты для саксофона и фортепиано Алексея Курбатова, чье творчество сочетает в себе лучшие традиции мировой симфонической и камерно-инструментальной музыки. Вместе с ней музыканты исполнят во втором отделении и Секстет для камерного ансамбля, написанный Курбатовым в 2011 году. Первая часть вечера будет посвящена произведениям композитора и пианистки Леры Ауэрбах, чья музыка традиционно звучит на сцене Карнеги-холла каждый сезон уже долгие годы. Со сцены ММДМ прозвучат избранные прелюдии для скрипки и фортепиано. В концерте примут участие Виталий Ватуля (саксофон), Елена Ревич (скрипка), Мария Немцова (фортепиано), Надежда Артамонова (скрипка), Сергей Полтавский (альт), Сергей Суворов (виолончель) и Алексей Курбатов (фортепиано).

Где: Московский международный Дом музыки, Камерный зал, Москва

Когда: 13 ноября, 19:00

Цена: от 350 до 1000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: reformersfest.com

Музыкальный марафон Re:Formers

В Москве 24 ноября в рамках II Международного фестиваля актуальной классики Re:Formers стартует уникальный музыкальный марафон, состоящий из четырех концертов, каждый длительностью по 50 минут. Первый концерт “Чуткость гармонии” - музыка французских композиторов Жана-Филиппа Рамо и Клода Дебюсси в исполнении лауреата международных конкурсов и организатора фестиваля Re:formers Марии Немцовой (фортепиано). Кроме того, зрителей ждет мировая премьера сонаты для саксофона и фортепиано современного французского композитора Жана-Дени Миша. На втором концерте «Между строк» Виталий Ватуля исполнит произведения для саксофона современных композиторов, виртуозно экспериментирующих с электронным звучанием, в том числе знаменитого нидерландского мастера электроакустической музыки Якоба тер Вельдхауса, основоположника минимализма американца Стива Райха, а также выдающегося японского композитора Карен Танаки и британца Уилла Грегори. Третьим концертом марафона станет театрализованная феерия для голоса, рояля и света «Ярави: Песнь любви и смерти» на музыку Оливье Мессиана в исполнении Марии Остроуховой. В этой программе синтезируются сюрреалистическая поэзия, собственная цветовая символика автора, его страстная любовь к птицам и перуанская мифология. Завершит вечер Domande Senza Risposta («Вопрос без ответа») - хорватская музыка для саксофона и фортепиано в исполнении блистательных хорватских виртуозов Гордана Тюдора (саксофон) и Ивана Батоша (фортепиано).

Где: Музей А.Н.Скрябина, Большой Концертный Зал, Москва

Когда: 24 ноября,

«Чуткость гармонии» - 15:00

«Между строк» - 16:30

«Ярави: Песнь любви и смерти» -18:00

Domande Senza Risposta («Вопрос без ответа») - 19:30

Цена: на один концерт от 500 до 1000 рублей, абонемент на весь марафон

2000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: http://reformersfest.com

Ричард Клайдерман

27 ноября Москву посетит один из самых выдающихся пианистов мира Ричард Клайдерман. Его карьера началась в 1976 году с записи «Баллады для Аделины», которая была продана тиражом в 38 миллионов копий. За 38 лет своей карьеры музыкант дал более 2000 концертов по всему миру, продал более 85 миллионов копий сольных альбомов, получил более 350 золотых и платиновых наград и исполнил знаковую «Балладу для Аделины» более 8000 раз! На единственном московском концерте Ричард вместе с оркестром сыграет трогательные романтические композиции из знаменитых кинокартин.

Где: Московский международный дом музыки, Светлановский зал, Москва

Когда: 27 ноября, 19:00

Цена: от 5300 до 20000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: https://mmdm.me/

«Совместные действия» Людмилы Улицкой и Полины Осетинской

Две выдающиеся женщины: писательница Людмила Улицкая и пианистка Полина Осетинская впервые представят московской публике свою уникальную авторскую программу «Совместные действия». Они решили объединить литературу и музыку: там, где бессильны слова, мысль завершает мелодия или, наоборот. На сцене в «Зарядье» прозвучат неизданные рассказы и стихи Улицкой в ее прочтении под аккомпанемент Осетинской, которая исполнит редкие сочинения И.С.Баха, Леонида Десятникова, Петериса Васкса, Доменико Скарлатти и Айварса Калейса. «Музыка и слово с древнейших времен выступают в диалоге: слово расшифровывает таинственный мир звуков, – музыка договаривает то, что словами выразить невозможно», - описывают литературный концерт «Совместные действия» его создательницы. Концерт состоится в рамках II Международного фестиваля актуальной классики Re:Formers.

Где: Концертный зал «Зарядье» (Большой зал), Москва

Когда: 29 ноября, 19:00

Цена: от 1300 до 3500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: http://reformersfest.com