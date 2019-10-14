В Германии подсчитали убытки от антироссийских санкций

Как говорится в исследованиях Линнаньского университета Гонконга и Кильского института мировой экономики, Россия несет чуть больше половины убытков от санкций, введенных Западом в 2014 году. Остальная половина ущерба приходится на страны, которые поддержали санкции, пишет издание Handelsblatt.

По данным исследований, ежемесячная потеря от санкций стран ЕС составляет $4 млрд, а 45% ущерба несут страны, которые одобрили антироссийские меры. 92% от убытков Запада приходится на страны Евросоюза. Германия теряет от данной суммы 38% или $667 млн. Издание называет данные выводы «поразительными».

Ранее несостоятельность российских санкций признало агентство США FRN. СМИ сообщило, что многие страны уже признали необходимость договариваться с Москвой, а не усиливать санкционное противостояние.