Своим высказыванием в адрес Крыма глава Христианско-демократического союза и вероятная будущая канцлер ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ничего нового не заявила, написала в канале в Telegram депутат российской Госдумы и бывший прокурор Крымского полуострова Наталья Поклонская.

«Абсолютно ничего нового не сказала, да и не ждали», - поделилась мнением Поклонская. Она также подчеркнула, что сильным политикам по плечу «признавать очевидные факты и называть вещи своими именами».

Депутат выразила уверенность, что в мире еще существуют «смелые и независимые» политики, а кто есть кто в современной мировой политике покажет время.

Накануне Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой пророчат пост канцлера после завершения карьеры Ангелы Меркель, заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене, что считает воссоединение Крыма с Россией «нарушением международного права», и Германия в этой ситуации «просто не может молчать».

Напомним, Крым вошел в состав России после всенародного референдума, на котором более 98% жителей полуострова проголосовали за этот шага.