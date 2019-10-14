Зеленский попросил не создавать картинку для российского телевидения

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook разместил обращение к участникам протестных акций против «формулы Штайнмайера» с просьбой соблюдать закон и общественный порядок. 14 октября на Украине отмечается День защитника и в Киеве намечено проведение марша «Нет капитуляции» с требованием не применять «формулу Штайнмайера» для Донбасса. «14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш боязнь по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным… Прошу вас – будьте здравомыслящими, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения» - написал Зеленский.

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающей введение в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения местных выборов.