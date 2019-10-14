Украинцы продолжают доверять Зеленскому

Согласно результатам социологического исследования, проведенного «Центром Разумкова» с 4 по 9 октября 2019 года, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70,5% опрошенных. Второе место в рейтинге доверия политикам занимает спикер Верховной Рады, бывший лидер партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, ему доверяют 54% граждан. При этом только 28% опрошенных заявили, что новая власть оправдала их ожидания, а оказались разочарованными 9,3%. Большинство опрошенных - 39,7% - считают, что еще рано давать оценку действиям новым властям.
Лидерами рейтинга недоверия остаются представители прежней власти. Экс-генпрокурору Юрию Луценко не доверяют 88%, экс-спикеру парламента Анатолию Парубию 83%, а экс-президенту Петру Порошенко 80% опрошенных.