Бренд Torres впервые презентовал безалкогольное вино на российском рынке

«Я очень люблю Россию. Это особенная страна для меня. Я даже начал учить русский язык и, надеюсь, уже неплохо говорю» – сказал он на презентации.

Как рассказали в компании, специалисты Familia Torres разработали технологию, позволяющую отделять алкоголь, не нарушая аромат и вкус вина. Процесс де-алкоголизации проходит в газо-жидкостной вращающейся конусной колонне, которая отделяет летучие вещества от жидкости. Первым этапом отделяется и сохраняется вкус и аромат напитка. Вторым этапом вино пропускают через колонну еще раз, чтобы убрать алкоголь. Третий и финальный этап – в очищенное от алкоголя вино возвращается аромат, чья доля в напитке составляет менее 1% от объема. Так получается безалкогольное вино, ничем не отличающееся по вкусовым и ароматическим свойствам от алкогольного.

предоставлено пресс-службой

Соглашение о дистрибуции вин на территории РФ из портфолио Torres между Familia Torres и Beluga Group было подписано в декабре 2018 года. Безалкогольные вина Sangre de Toro с долей алкоголя 0,0% появились в 2018 году. На данный момент они представлены тремя наименованиями: Sangre de Toro Blanco – сорт винограда мускат александрийский, Sangre de Toro Rose – сорта сира и каберне совиньон и Sangre de Toro Tinto – сорта сира и гарнача. В 2019 году линейка вышла на российский рынок.