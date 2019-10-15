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Бренд Torres впервые презентовал безалкогольное вино на российском рынке

Москва, 15.10.2019
Испанская компания Familia Torres вывела на российский рынок безалкогольную линейку вин Sangre de Toro, дистрибуцией которой занимается Beluga Group. На презентацию новинки в Россию приехал президент компании Мигель Торрес.
  • Бренд Torres впервые презентовал безалкогольное вино на российском рынке

президент компании Familia Torres Мигель Торрес

предоставлено пресс-службой

«Я очень люблю Россию. Это особенная страна для меня. Я даже начал учить русский язык и, надеюсь, уже неплохо говорю» – сказал он на презентации.

Как рассказали в компании, специалисты Familia Torres разработали технологию, позволяющую отделять алкоголь, не нарушая аромат и вкус вина. Процесс де-алкоголизации проходит в газо-жидкостной вращающейся конусной колонне, которая отделяет летучие вещества от жидкости. Первым этапом отделяется и сохраняется вкус и аромат напитка. Вторым этапом вино пропускают через колонну еще раз, чтобы убрать алкоголь. Третий и финальный этап – в очищенное от алкоголя вино возвращается аромат, чья доля в напитке составляет менее 1% от объема. Так получается безалкогольное вино, ничем не отличающееся по вкусовым и ароматическим свойствам от алкогольного.

2w8k2797.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Соглашение о дистрибуции вин на территории РФ из портфолио Torres между Familia Torres и Beluga Group было подписано в декабре 2018 года. Безалкогольные вина Sangre de Toro с долей алкоголя 0,0% появились в 2018 году. На данный момент они представлены тремя наименованиями: Sangre de Toro Blanco – сорт винограда мускат александрийский, Sangre de Toro Rose – сорта сира и каберне совиньон и Sangre de Toro Tinto – сорта сира и гарнача. В 2019 году линейка вышла на российский рынок.

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