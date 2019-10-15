Разведение войск на Донбассе вновь откладывается

Заместитель главы офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что отвод украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Золотое опять откладывается. «Что касается разведения – совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно произошло, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, чего не произошло».

Вчера в Киеве состоялись два марша националистов с требованием не разводить войска на Донбассе и не проводить выборов в ДНР и ЛНР. В общей сложности в шествиях приняли участие около 10 тыс. человек.