Президент Эстонии пригласила Путина посетить с визитом страну

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.

Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Эстонии, передает Европейская правда.

Кальюлайд направила приглашение Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии. Конгресс состоится в Тарту с 17 по 19 июня.

Отмечается, что Кальюлайд также пригласила всех трех глав государств посетить Эстонию одновременно с двусторонним визитом.

"Это позволит нам продолжить конструктивные дискуссии, которые, будем надеяться, будут способствовать взаимопониманию между нашими странами, углублению наших добрососедских отношений, сотрудничествe в регионе Балтийского моря и на более широкой мировой арене", - пояснила глава Эстонии.

Устное приглашение Путину посетить Эстонию было передано18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.

Кальюлайд считает, что Эстония должна оставаться среди тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией. По ее словам, бойкот двустороннего сотрудничества является неразумным, хотя иногда такая политика служит удобным оправданием.