Украина увеличивает запасы газа

Объемы газа в подземных хранилищах газа Украины превысили 21 млрд кубометров. Ранее глава Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев заявил, что запасов газа в 20 млрд кубометров достаточно для отопительного сезона 2019-2020 годов в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге. Россия и Украина продолжают переговоры по заключению нового соглашения о транзите газа в Европу.