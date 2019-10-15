Медики рассказали, чем выделяются долгожители среди остальных людей

Медики утверждают, что долгожителей выделяет скорость походки. К подобным выводам пришли специалисты из США, изучив скорость ходьбы у людей старше 45 лет, сообщают «Новые Известия»,

Медики из Университета Дьюка Северной Каролины отмечают, что медленные люди умирают чаще. А максимальная скорость ходьбы человека без перехода на бег является своеобразным маркером здоровья. Показатель напрямую влияет на старение тела и мозга, заявляют специалисты.

Ученые провели эксперимент для проверки данного показателя в отношении людей среднего возраста и выяснили, что «медленные» люди 45 лет в целом хуже чувствуют себя, чем их более быстрые одногодки. Также медленная ходьба показывает физические отклонения в организме.

Медики сравнили и статистику посещения пациентами поликлиник за 10 лет и констатировали, что легкие, зубы и иммунная система медленных людей находится в более плохом состоянии, чем у тех, кто передвигается с большей скоростью.