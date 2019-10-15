Механизмы диванов: какой лучше на каждый день?

Помимо рекомендаций экспертов, при выборе, к примеру необходимо проверить, насколько работоспособны его механизмы.

Основные разновидности диванов

Все существующие диваны делятся на следующие разновидности:

Классические прямые. Это наиболее популярная разновидность, которая подходит для комфортного сна и отдыха. Такой предмет мебели можно разместить как в спальне, так и в гостиной. Производители предлагают богатый выбор форм и расцветок.

Угловые, с оттоманкой. У этих диванов имеется выступающая часть, которая экономит пространство в помещении, удобна для отдыха и хранения различных вещей в нише.

Модульные. Такие диваны состоят из нескольких частей, которые могут сочетаться друг с дружкой в разных комбинациях. Они идеально подходят для квартиры-студии, в которой облегчают выделение зон разного назначения.

Островные. Такие диваны чаще всего размещают в просторных помещениях и используют в качестве места для расслабления. Они могут иметь форму овала, полукруга или прямоугольника.

Механизмы раскладывания диванов

По типу конструкции все диваны классифицируются на монолитные и те, которые могут раскладываться. Первые менее функциональны, чаще всего их приобретают в качестве дивана на кухню или в прихожую. Ниже приведено описание универсальных моделей, выбрать которые можно в том числе и на распродаже диванов.