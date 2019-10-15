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Механизмы диванов: какой лучше на каждый день?

Москва, 15.10.2019
Зачастую покупатели мебели уделяют основное внимание ее стилю и размерам. Этот подход сложно назвать верным. Практичность, срок эксплуатации и комфортность изделия определяются, прежде всего, особенностями его внутреннего устройства.
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Помимо рекомендаций экспертов, при выборе, к примеру необходимо проверить, насколько работоспособны его механизмы.

Основные разновидности диванов

Все существующие диваны делятся на следующие разновидности:

  • Классические прямые. Это наиболее популярная разновидность, которая подходит для комфортного сна и отдыха. Такой предмет мебели можно разместить как в спальне, так и в гостиной. Производители предлагают богатый выбор форм и расцветок.
  • Угловые, с оттоманкой. У этих диванов имеется выступающая часть, которая экономит пространство в помещении, удобна для отдыха и хранения различных вещей в нише.
  • Модульные. Такие диваны состоят из нескольких частей, которые могут сочетаться друг с дружкой в разных комбинациях. Они идеально подходят для квартиры-студии, в которой облегчают выделение зон разного назначения.
  • Островные. Такие диваны чаще всего размещают в просторных помещениях и используют в качестве места для расслабления. Они могут иметь форму овала, полукруга или прямоугольника.

Механизмы раскладывания диванов

По типу конструкции все диваны классифицируются на монолитные и те, которые могут раскладываться. Первые менее функциональны, чаще всего их приобретают в качестве дивана на кухню или в прихожую. Ниже приведено описание универсальных моделей, выбрать которые можно в том числе и на распродаже диванов.

  • Книжка. Эта модель появилась на рынке первой и получила широкое распространение благодаря простоте использования. Однако для детей или престарелых людей она не подходит. Для трансформации такого дивана в кровать нужно поднять его сиденье вверх до щелчка, после чего опустить назад. В число его достоинств входят небольшие размеры, наличие секции под постельные принадлежности, низкая цена. Недостатки заключаются в необходимости прилагать значительные физические усилия для использования, подверженности поломкам, необходимости размещения на десятисантиметровой дистанции от стены для раскладывания.
  • Диван аккордеон. Это простая и высокопрочная модель, срок службы которой исчисляется десятками лет. Место для сна образуют три модуля, обшитые одним куском ткани. При раскладывании дивана они сглаживаются и формируют ровную поверхность. С трансформацией справится кто угодно. Для этого надо выдвинуть сиденье вперед до упора, чтобы спинка заняла требуемое положение. Достоинства такого дивана заключаются в легкости использования, надежности, компактности. Минусы состоят в громоздкости в разобранном состоянии, причинении вреда напольному покрытию, скрипении, которое возникает со временем.
  • Еврософа. Эта разновидность дивана представляет собой улучшенный вариант книжки – выдвижной. Данная модель характеризуется высокой надежностью, поскольку в ней нет элементов, которые могут легко сломаться. Для трансформации такого дивана в кровать съемные элементы убирают, модуль на полозьях выдвигают до конца и опускают спинку. Достоинство данной модели состоит в легкости использования, наличии секции под постельное белье, возможности располагать недалеко от стены. Единственный недостаток заключается в том, что колесики могут повредить напольное покрытие. Если оно дорогое, то целесообразно заказать изделие с прорезиненными роликами.
  • Клик-клак. Эта разновидность дивана также представляет собой модернизированную книжку. Ее особенность заключается в наличии возможности зафиксировать конструкцию в разных позициях: сидячей, лежачей и полулежачей. Имеются вариации с регулируемыми подлокотниками. Пользоваться ей можно по тому же принципу, что и у еврософы. Основой такого дивана является каркас из металла на эластичных амортизаторах. Достоинства данной модели заключаются в небольших размерах, простоте конструкции, наличии ящиков для хранения постельных принадлежностей. Недостатки состоят в необходимости учитывать дистанцию до стены и неспособности переносить значительные нагрузки.
  • Французская раскладушка. Эта модель является наиболее неудобной для каждодневного сна. Она подходит только для сидения. В разобранном виде из нее выходит просторное, но твердое спальное место, комфортно отдохнуть на котором не получится. Для трансформации съемные элементы убирают, потом поднимают сиденье и сдвигают его на себя. Преимущество данной конструкции состоит в оставлении свободным значительного пространства в помещении. Недостатков гораздо больше: приходится снимать небольшие элементы, матрас тонкий, отсутствует секция под постельное белье, поверхность неровная.
  • Пума. Это удобная, высоконадежная модель дивана, подходящая для каждодневного использования. Разложить ее может даже ребенок. Для этого достаточно с минимальными физическими усилиями потянуть сиденье вверх и на себя, после чего другая половина самостоятельно займет правильную позицию. Недостаток состоит в отсутствии пространства внутри, куда можно было бы убирать в дневное время постельные принадлежности.
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