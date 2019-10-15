Цены на нефть падают второй день подряд

Цены на нефть утром 15 октября продолжают снижение после падения накануне более чем на 2%, пишет Финмаркет. Аналитики связывают отрицательную динамику с опасениями замедления роста глобальной экономики и, как следствие, сокращения спроса на нефть в мире.

Также сегодня несколько снизился градус оптимизма, который был вызван переговорами между США и Китаем, после достаточно сдержанных комментариев китайской стороны на этот счет. В дополнение к этому, эксперты прогнозируют рост запасов нефти в США пятую неделю подряд.

Так к 8:24 по московскому времени фьючерсы на декабрь сорта Brent потеряли в цене $0,47, составив $58,88 за баррель. Накануне данный вид сырья потерял в цене $1,16 и стоил $59,35 за баррель.

Ноябрьские котировки нефти WTI упали 15 октября на $0,39 (0,73%) - до $53,2 за баррель. Сессию накануне сорт закрыл с потерями $1,11 и на отметке $53,59 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о заключении «очень значительной сделки» с Китаем, назвав ее первым шагом на пути урегулирования торгового спора. Однако позже китайские СМИ дали понять, что не все так гладко и требуются дополнительные переговоры.