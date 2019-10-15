Опрос показал, как россияне стали относится к Украине после избрания Зеленского

Совместный опрос российского Левада-центра и киевского международного института социологии показал, что выросли позитивные настроения граждан обеих стран в отношении друг друга, передает РБК, ссылаясь на данные опроса.

Специалисты отмечают рекордное за период, прошедший после воссоединения Крыма с Россией, улучшение отношения россиян к Украине и украинцев к России. Так, положительно к соседней стране относится 56% российских респондентов. Социологи связывают данный факт со сменой президента Украины и риторики Москвы.

К России положительно относится 54% украинцев, которые приняли участие в опросе. Среди них 15% относятся очень хорошо и 42% в основном хорошо.

Данные опроса показывают, что некоторые заявления о резком ухудшении отношения украинцев к России, не имеют под собой оснований. Также опрос показал, что как украинцы, так и россияне считаю, что обе страны должны быть друг для друга дружественными, с открытыми границами, без виз и таможен.