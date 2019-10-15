Министр иностранных дел Украины заявил о плане «Б» для Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае провала «нормандского формата», у Киева есть запасной план по урегулированию ситуации на Донбассе. «У нас всегда есть план «Б». Одна из таких идей – предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению. Даже миссия, которая должна приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена ​​от ООН. Эти шаги тоже возможны» - сказал Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывался за введение миротворческой миссии на Донбассе на границе между Украиной и Россией. «Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы встанут на линии разграничения и уже никуда не уйдут, потому что их просто не могут пустить» - заявлял Зеленский.