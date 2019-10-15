Подсчитаны потери России от дедолларизации

По подсчетам агентства Bloomberg, РФ потеряла примерно $7,7 млрд за первый год сокращения своей доли доллара в золотовалютных резервах.

СМИ сообщает, что ЦБ стал больше вкладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня. Однако компенсирует Россия потери от перерасчета из доллара в другие валюты растущими запасами в золоте. На сегодня это самая большая доля в российских запасах, начиная с 2000 года.

Ранее об избыточных рисках, которые несет в себе полное исключение доллара из золотовалютных резервов России, предупредил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Он уверен, что полный отказ от доллара в пользу золота «неверен», поскольку данные резервы могут понадобиться в случае ухудшения платежного баланса доходов и бюджета.