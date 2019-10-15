«Экономический суд» не так страшен

Агентство «Прайм» сообщило об инициативе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти», которая предложила создать «отдельные суды для рассмотрения уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям (ст. 159–159.6, 160, 165, 169–199.2 УК РФ)». В таких судах предлагается и особый порядок рассмотрения дел: «исключение ареста из перечня мер пресечения для подозреваемых; установление максимального срока рассмотрения дела – не более трех месяцев; возможность проведения заседаний "экономических судов" в режиме видеоконференции; исключение "палочной системы" при оценке эффективности деятельности "экономических судов"».

Широко известной данную ассоциацию не назовешь, и предложение, которое она выдвигает, выглядит довольно экзотично. Ну, можно конечно сказать, «люди пиарятся», и какие-то свои задачи решают. Все же, симптоматично и заслуживает внимание то, что такое предложение вообще могло появиться. При том, что защита бизнеса, это тема явно не высосанная из пальца, и с пресловутыми проверками, возможно, есть некоторый прогресс, в своем судебном преломлении эта тема предстает как такая, где ситуация остается сложной, назовем это так. По крайней мере, обходу законодательного запрета на содержание предпринимателей под стражей почти столько же лет, сколько ее введению. А в целом эта тема кочует из одного президентского послания в другое, без признаков (судя по ним же) позитивной динамики.

Глава «Аванти» Рахман Янсуков изложил ее предложения в обращениях на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Исходя из того, что «поступательное развитие России невозможно без четкой политики в части поддержки, развития и обеспечения сохранности малого и среднего бизнеса», в то время как практика противоречит этой идее, отмечается, что «отсутствие надлежащих условий ведения бизнеса в России приводит к увеличению количества незаконных действий, совершаемых предпринимателями». Вслед за этим для них наступает «корыстное уголовное преследование, которое позволяет парализовать деятельность практически любой организации, заключив под стражу его руководство».

Как указывает, комментируя это обращение, адвокат АК «Судебный адвокат» Валерий Саркисов, идея создания уголовных судов для предпринимателей не нова: похожие предложения высказывались еще в 2014 году. Однако данная инициатива лишена всякого смысла, считает он: во-первых, в настоящее время экономические дела в отношении бизнесменов уже рассматриваются в особом порядке, а во-вторых, учреждение специализированных судов потребует от государства огромных денежных затрат, которые должны быть обоснованы. Гораздо целесообразнее создание в обычных судах специализированных коллегий, занимающихся только рассмотрением подобных уголовных дел, считает адвокат.

Россия находится на 35 месте по удобству ведения бизнеса — это нельзя назвать прорывом, но есть место для роста условий по ведению бизнеса в стране, полагает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Гораздо более наглядным и значимым является тот факт, что большинство россиян даже и не допускают для себя мысль о начале собственного бизнеса — малого или среднего. В стране нет восприятия бизнеса как трамплина в новое качество жизни, в нём люди не видят для себя «окно возможностей».

Само же государство, уже 25 лет всё пытается сделать условия в стране более комфортными для ведения бизнеса, но «воз и ныне там». Да, признает эксперт, есть некоторое движение с точки зрения рейтинга, он стал выше чем 10 лет назад, но при том, что в стране при бюджетных чтениях в Государственной Думе говорится о том, что текущие экономические условия демотивируют законопослушных налогоплательщиков к уплате налогов и тем самым буквально толкают их в «зону серой экономки» — о каком бизнес-климате можно вести речь? Говоря о бизнес-климате в стране, надо признать, что Россия далеко не в первой строчке и даже не рядом с цифрой 20. В первой пятерке такие страны как Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг, Южная Корея.

То, что предлагается к рассмотрению, вполне разумно, но не принесет значимого результата, уверен Роман Блинов. После ряда комментариев от РосФинМониторинга по уровню, так называемой «серой экономики» в стране, все то что называют в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти», конечно, необходимо проводить, но и сам бизнес должен быть ответственен и принимать те «правила игры в экономике», которые избрало для него государство. Но при этом и само государство не должно «кошмарить бизнес». Именно об этом неоднократно говорил Владимир Путин.

Самым удивительным будет очередной призыв всё делать, чтобы у бизнеса была уверенность в «завтрашнем дне», и при этом продолжать отрицать основополагающие права по защите этого самого бизнеса в исполнительной власти, саркастически замечает он. Тут мало инициатив, необходимо провести полную реформу всех вертикалей государственной власти. И вот тогда, возможно, от этих инициатив будет толк. В текущей ситуации, Роман Блинов пока не видит ничего нового в этой новации. Всё снова и снова повторяется. Правда «воз и ныне там», там, где он был в 1999 году.

Это благоприятная для бизнеса инициатива, и ее можно только поддержать, считает, в свою очередь, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. Зачастую возбуждение уголовного дела против предпринимателей, владельцев бизнеса или его руководителей не является следствием реально совершенного преступления, а выступает в качестве метода давления, сведения конкурентных счетов и т.д. К правосудию это не имеет никакого отношения.

На практике получается, рассказывает Денис Фролов, что предприниматель отправляется в следственный изолятор, а принадлежащий ему бизнес разоряется. При этом значительное число таких дел либо до суда не доходит, либо в суде разваливается. Конечно, это неправильно. Поэтому, уверен юрист, если предприниматели по экономическим преступлениям будут находиться под домашним арестом, залогом и другими мерами пресечения, не связанными с лишением свободы, то это благоприятно скажется на бизнесе и инвестиционном климате страны.