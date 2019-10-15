Прогноз погоды: синоптики очень удивили прогнозом на ноябрь

Относительно стабильная погода без резких температурных перепадов и природных катаклизмов, которая установилась на большей части Русской равнины, продержится почти до конца октября. Однако уже ближе к началу последнего осеннего месяца российские регионы ожидает новая волна климатических сюрпризов. По прогнозу синоптиков, жителей крайнего севера в ноябре ждёт чувствительное снижение температурного фона, а также шквалистый ветер и снежная вьюга, на юге страны прогнозируются температурные качели, а в Москве – первый серьёзный снегопад.

Погода в северных регионах России. Прогноз на ноябрь

Так, по прогнозу синоптиков очень холодным ожидается ноябрь в северных регионах страны. Например, в Якутии уже в первой декаде последнего месяца календарной осени наступит суровая климатическая зима со всеми полагающими ей атрибутами – снежной вьюгой и трескучими морозами. Метеорологи предупреждают, что с 1 по 10 ноября средняя дневная температура составит минус 18, при этом в некоторые сутки она будет опускаться до минус 25.

После полуночи при шквалистом ветре, снегопаде и минус 25-27 Республику Саха (Якутия) накроет снежный буран. До конца ноября погодные градусники ежесуточно будут снижаться и к началу декабря остановятся в дневные часы на отметки минус 35, а после полуночи перейдут отметку в 40 градусов мороза.

Теплее, но более снежно будет на Чукотке и в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь синоптики прогнозируют мощные порывы ветра и снежную вьюгу в первую неделю ноября. При этом температура воздуха днём будет держаться на уровне минус 7-10, ночью – подморозит до минус 12.

Вторая половина месяца в этих регионах также пройдёт под аккомпанемент сильного ветра и почти ежесуточного снегопада, а температурный фон в светлое время суток понизится до минус 12-14, после полуночи – до минус 15-17.

В города миллионники Сибири зима ворвётся не так стремительно. Но и здесь в ноябре, по прогнозу синоптиков, ожидается холодная погода. Так, в Красноярске в с 1 по 7 ноября дневная температура составит от нуля до минус 3, ночная – от 1 до 5 мороза. Примерно с 10 ноября арктический циклон принесёт в Красноярский край понижение температуры – днём прогнозируется минус 7-10, ночью – 12-15. Однако при сильном снегопаде и северном ветре находиться на улице будет сложно, так как ощущаться такая погода будет как минус 20.

Гораздо комфортнее сложится климатическая обстановка в Новосибирске и Омске. Здесь в начале ноября будет плюс 2-3, а пик морозов придётся на последнюю декаду последнего осеннего месяца – минус 7-8.

Прогноз погоды в ноябре в южных регионах России

Не так всё комфортно, как обычно, по прогнозу синоптиков, будет и на юге России. В частности, температурные качели ожидаются в ноябре в Крыму. Например, в Ялте с 1 по 10 ноября – плюс 8-10, осадки не прогнозируются, но будет пасмурно. Чуть теплее – в Евпатории и Саках – 11-13 градусов выше нуля. В Керчи в начале месяца плюс 10-12, но возможны осадки, а ночью усиление ветра до 17-19 метров в секунду.

С 10 по 15 ноября почти на всей территории полуострова прогнозируется снижение температуры до плюс 7-9 днём и до плюс 4-6 – ночью. Зато в последней декаде месяца вновь потеплеет – в светлое время суток до плюс 11-12; после полуночи возможны осадки, но 7-9 выше нуля.

На курортах Краснодарского края в первой половине ноября переменная облачность, без осадков, местами солнечно и относительно тепло. В некоторые дни в светлое время суток, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до плюс 14. Вполне комфортно будет и ночью – плюс 9-11.

Во второй половине месяца холодные воздушные массы, которые могут прийти с берегов Балтики возможно понизят температуру в Новороссийске и Сочи до плюс 7-9. В ночные часы ожидается на 1-2 градуса ниже. В Краснодаре температура воздуха в ноябре будет колебаться в пределах плюс 10-13.

Погода в ноябре в Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве, по прогнозу синоптиков, в ноябре ничего сверхъестественного не произойдёт. Как обещают метеорологи, погодная обстановка в российской столице будет соответствовать климатической норме для последнего календарного месяца осени. При этом почти весь ноябрь ожидается пасмурная погода. Но если в первой половине месяца днём прогнозируется плюс 2-4 и осадки в виде дождя, то ближе к 20-м числам погода начнёт постепенно портиться. В частности, приблизительно 21-22 ноября столбики термометров в дневные часы опустятся ниже нуля, ночью прогнозируется минус 2-4. Тогда же ожидается и первый по-настоящему серьёзный снегопад, что также соответствует многолетним наблюдениям за погодой.

Ближе к началу декабря снег уже может образоваться в небольшие сугробы, а дневная температура понизится до минус 4-6, ночная – до минус 7-9. При этом, как в очередной раз предупреждают синоптики – прогноз погоды – долгосрочный и его вероятность составляет не более 20%. Поэтому пока он носит рекомендательный характер и в дальнейшем метеорологи будут его дополнять и изменять.