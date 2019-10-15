Рублю не дадут разогнаться

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Экономика требует денег, и именно на поддержание темпов экономического роста нацелены инвестиции Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако эти инвестиции не должны вызвать укрепления рубля, заявил глава Минфина, вице-премьер Антон Силуанов. Вопрос об инвестициях, источником которых будет ФНБ, станет актуальным уже в ближайшие месяцы.

Когда объем фонда превысит 7% ВВП, деньги из него, согласно бюджетному кодексу, можно будет направить в экономику. «В следующем году ожидаем, что около 1,7 трлн рублей — это цифра, которая сложится сверх 7-процентного уровня», — констатировал в понедельник Силуанов.

По его словам, которые передает портал Finanz, правительство после серии совещаний определилось с порядком расходования этих денег. «Договорились, что эти принципы должны быть состыкованы с денежно-кредитной политикой Центрального банка с тем, чтобы не вызывать укрепления курса рубля и, соответственно, снизить нашу экспортную конкурентоспособность», — сказал министр. Он добавил, что потратить планируется 15-20% от максимально возможной суммы. «Принцип — привлечение на рубль этих инвестиций нескольких рублей частных инвестиций, — заявил Силуанов. - И, конечно, это должны быть те отрасли, те направления, которые несут за собой кумулятивный эффект для всей экономики».

Пока что ФНБ расходуется только на покрытие дефицита пенсионной системы. С 2017 года в нем копятся средства, который получает бюджет от нефтяников сверх той суммы, которую он получал бы, если бы нефть марки Юралс стоила дороже 40 долларов за баррель. Эти налоговые поступления через Московскую биржу конвертируются в валюту (в корзину доллар/евро/фунт).

Официальный размер фонда на 1 октября: 7,928 трлн рублей, или 122 млрд долларов. Но скоро он должен значительно пополниться, так как еще не вся купленная на рынке в этом году валюта уже зачислена в фонд. После ее зачисления на его счет он должен увеличиться до 160 млрд долларов, сообщает Finanz. Новые поступления и позволят фонду перешагнуть планку в 7% ВВП.

Поднять благосостояние сразу

Инвестировать средства ФНБ так, чтобы это не привело к укреплению курса рубля, достаточно просто, в этом нет какой-то инновации, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Достаточно просто продавать рубли и покупать валюту, либо просто вбрасывать рубли в экономику, это так называемые «вертолетные деньги», которые приводят к росту инфляции.

Как считает Антонов, общество хотело бы услышать, что деньги ФНБ будут потрачены на повышение именно благосостояния, уровня жизни, а оно напрямую связано и с курсом рубля: чем он выше, тем относительно более дешевым становится импорт различных потребительских товаров, в том числе бытовой электроники, чем рубль крепче, тем ниже цены и инфляция. Крепкая валюта могла бы подстегнуть к росту и финансовые рынки, и в том числе рынок госдолга, крепкий рубль со всех сторон выгоднее, если не делать ставку на поддержку экспортеров, а ставить в приоритет поддержку внутреннего потребителя и избирателя.

По мнению аналитика, если нужен экономический и демографический рост, то инфраструктурные мегапроекты в этом плохо помогают, вместо этого можно отдать инициативу в экономике частному бизнесу, и через 2-3 года мы увидим совершенно другой уровень сервиса и производительности труда. Более 8 трлн рублей ФНБ могли бы косвенными путями прямо сейчас поднять уровень жизни, а не быть вкладываемыми в экономики зарубежных государств путем покупки их валют, говорит он.

Помоги рублю – купи доллар

Минфин старается не допустить резких скачков стоимости российской валюты, которые ведут к потере не менее 160 млрд рублей ежегодно, поэтому до 7 ноября намерен осуществить большую закупку американской валюты, говорит вице-президент РФИ банка Елена Чижевская. Это, уверена эксперт, сделает рубль гораздо более привлекательным для инвесторов, которые со стабилизацией ситуации на мировом рынке обратили внимание на валюты развивающихся стран. Для закупки валюты используются средства из Фонда национального благосостояния, который пополняется за счет сверхдоходов от продажи нефти на мировом рынке свыше 40 долларов за баррель.

На данный момент на рубль влияют нефтяные котировки, с учетом того, что с июля, после конфликта Вашингтона и Пекина, цена на фьючерс колеблется от 58 до 59 долларов за бочку Brent, позитивные сигналы в результате договоренностей между враждующими торговыми державами, США и Китаем, а также информация от российского Центробанка, который не исключает новое снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов – в четвертый раз за год. При отсутствии негативных факторов и новых экономических санкций в отношении России, прогнозирует Елена Чижевская, до конца года пара рубль-доллар будет торговаться в диапазоне 64−65 рублей, реагируя на внешние факторы повышением или понижением.