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Самозанятые сервиса YouDo получили возможность застраховаться благодаря ВСК

Москва, 15.10.2019

Маркетплейс бытовых услуг YouDo и страховой дом ВСК предоставили самозанятым возможность застраховаться от несчастных случаев во время выполнения профессиональной деятельности. Услуга мгновенного страхования для самозанятых впервые появилась на российском маркетплейсе.

«Подключив страховку, исполнители повышают уровень доверия к своим услугам, заказчики будут выбирать их чаще. Это показали итоги теста, который длился полтора месяца до старта проекта. Мы ожидаем, что до конца 2020 года около 20% активных исполнителей YouDo подключат страховку на постоянной основе. Страхование распространится на десятки тысяч заданий и позволит пользователям не переживать за непредвиденные ситуации», - сказал сооснователь YouDo Денис Кутергин.

Страхование гарантирует клиентам YouDo выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей и зависит от размера ущерба. Стоимость услуги по страхованию составляет от 250 до 2 000 рублей за 30 дней и меняется в зависимости от выбранного вида страхования. Информация о подключенном полисе отражается в профиле и предложениях исполнителя, а также в виде специального бейджа.

Заявление о страховом случае пользователи могут подать в ВСК по электронной почте в течение 5 дней после случившегося, заполнив специальную форму и приложив доказательства повреждений.  Страховая компания выплатит компенсацию в течение 5 рабочих дней.

«Онлайн-страхование ответственности исполнителей позволяет клиентам быстро и надежно решить вопросы защиты от неблагоприятных ситуаций. Мы высоко оцениваем результаты пилотного проекта и уверены в перспективах этого направления для обеспечения удобной и надежной защиты потребителей услуг», — отметил председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

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