США и ЕС ввели санкции против Анкары за вторжение в Сирию

Президент Трамп распорядился ввести санкции и увеличить тарифы на продукцию сталелитейной промышленности Турции. При этом Вашингтон угрожает ввести намного более серьезные финансовые санкции против Турции – перекрыть турецким банкам доступ к американским рынкам и американской финансовой системе, если она не остановит наступление на северо-востоке Сирии. Введение санкций происходит на фоне вывода американских войск с севера САР, где проходит операция «Источник мира» турецкой армии.

Дональд Трамп также поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и командиром курдских отрядов Мазлумом Абди и попытался уговорить их сесть за стол переговоров. Он отправил в Анкару на поиски путей решения кризиса делегацию во главе с вице-президентом Майком Пенсом и советником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Похоже, американский президент надеется, что ему удастся уговорить Эрдогана – в противном случае он не отправлял бы так срочно в Анкару Пенса и О’Брайена.

«Я полностью готов быстро разрушить экономику Турции, если турецкие руководители продолжат двигаться по этому опасному и разрушительному пути,- заявил Дональд Трамп в понедельник.- К сожалению, Турция, похоже, не намерена смягчать гуманитарные последствия своего вторжения».

Белый дом сообщил, что начинает со «слабых» санкций в надежде на благоразумие турецкого руководства. Вашингтон в любой момент, угрожает Трамп, может ввести более жесткие санкции, которые нанесут очень большой вред турецкой экономике.

Кроме сталелитейной промышленности, санкции затрагивают министерства обороны, внутренних дел и энергетики Турции. При этом в отношении министерства энергетики санкции вводятся такие, чтобы в Турции не наступил энергетический коллапс.

В санкционный список попали и три высокопоставленных чиновника: бывший начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар, глава энергетического ведомства Фатих Донмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Кроме этого, приостановлены переговоры о заключении торгового соглашения между США и Турцией.

США также предупредили, что наказание будет ждать любую компанию или физическое лицо, которые продолжат работать с турецкими организациями и ведомствами, попавшими в черный список.

Что касается тарифов, то они подняты до 50%. Напомним, в мае этого года тот же Трамп распорядился снизить тарифы.

В Конгрессе считают, что Белый дом действует слишком мягко, и готовят закон, обязывающий правительство ввести более жесткие санкции против Анкары.

Ввел санкции против Турции и Евросоюз. Главы внешнеполитических ведомств членов ЕС договорились приостановить продажу оружия и военной техники Турции из-за операции «Источник мира». В Брюсселе также решили разработать потенциальные санкции против Анкары за проведение разведки и бурильных работ в территориальных водах Кипра.

Так же, как Вашингтон, Брюссель принял половинчатые меры, потому что приостановка поставок оружия это все же не полное эмбарго. В Брюсселе объяснили, что эффект от приостановки такой же, как от эмбарго, но провести ее легче и быстрее.

Ряд стран - Германия, Франция, Финляндия и Швеция ввели собственные эмбарго на поставки оружия Турции.