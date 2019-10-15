Сбербанк начнет продавать кофе в своих отделениях

Сбербанк в 2020 году начнет продавать кофе в отделениях – сначала в крупных и средних городах, а в перспективе – во всей сети банка в России. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По словам Ведяхина, банк опробовали этот формат в нескольких отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, и результат оказался успешным.

"Я думаю, что уже в 2020 году проект может быть переведен в практическую плоскость. Цена чашки кофе у нас будет очень конкурентоспособной. Что касается регионов, посмотрим, сначала надо протестировать крупнейшие и средние города. В перспективе, мы рассматриваем возможность тиражирования проекта по всей сети", - отметил он.

В сентябре Ведяхин говорил, что Сбербанк начал искать партнеров среди сетей кофеен для продажи кофе в отделениях.

"Сейчас мы находимся на этапе переговоров и экспериментов с различными форматами. Работа по выбору партнеров будет продолжена и в начале следующего года. Мы сейчас обсуждаем с несколькими сетями кофеен формат", - сказал он.