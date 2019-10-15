Сирийские войска пересеклись с отступающими силами США

На трассе между городами Манбидж и Кобани произошла незапланированная встреча войск Башара Асада с отступающими американскими войсками. Видео встречи публикует Ruptly.

Кадры запечатлели параллельный проход в противоположных направлениях сирийских солдат и бронетехники с флагами США. Видно также, что военные друг на друга никак не реагируют.

Ранее прозвучало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Сирию покинул основной контингент американских войск. Также американский лидер добавил, что не возражает против защиты сирийскими войсками курдов, против которых ввела свои войска в САР Турция.

Напомним, Анкара 9 октября ввела свои войска на территорию Сирии, объявив начало военной операции «Источник мира».