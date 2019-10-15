Советы тем, кто хочет уберечься от гепатита

Для получения подробной информации о симптомах, методах защиты и профилактики, инновационных методах лечения и противовирусных препаратах прямого действия обратитесь к профильному медицинскому специалисту. Не занимайтесь лечением и не принимайте медикаменты без предварительной консультации у врача.

Гепатит С не просто так считают одним из наиболее опасных вирусов современности. У него не только неясные симптомы и возможность протекания длительное время без них, но и сложное лечение.

Лишь несколько лет назад, с появлением инновационных методик, гепатит С стал полностью излечим, но цена на софосбувир и другие препараты, которые нужно принимать вместе с ним в рамках современным программ терапии, остается довольно высокой.

Поэтому лучше заранее подумать о том, как уберечься от заражения, и не оказаться в группе риска. А если вы все же попали в число 50 тысяч ежегодно заражающихся в России, то обратитесь за квалифицированной помощью – гепатит С излечим.

Избегаем контакта с кровью

Вирус гепатита С передается через кровь, реже – половым путем или во время беременности от матери ребенку.

Кроме непосредственного контакта с кровью, например, во время переливания, заразиться можно и от шприца, пущенного по кругу, и от не стерилизованных многоразовых инструментов в больнице, у стоматолога, в косметическом, маникюрном или тату-салоне.

Справедливости ради стоит отметить, что донорская кровь сегодня тщательно проверяется, а требования к стерильности в больницах остаются на высоком уровне.

Теоретически можно заразиться и в быту, от зубной щетки, расчески, бритвы, которой вы пользуетесь вместе с больным. Поэтому рекомендуется соблюдать элементарные правила личной гигиены – не пользоваться совместными аксессуарами, так как на них может быть кровь из микро-царапин и ранок. А вот через объятия и рукопожатия, через воздух или кашель вирус не передается.

Следите за симптомами и проверяйтесь

Так как гепатит долгое время может протекать без симптомов, вплоть до хронической стадии и серьезных повреждений печени, рекомендуется проходить проверку минимум раз в год. Даже если вас нет в группах риска.

К сожалению, в некоторых случаях симптомы у гепатита С могут быть крайне не специфическими вроде хронической усталости или тяжести, дискомфорта в правом боку, депрессии или повышенной температуры. Но следить за собой все же стоит – и если вы заметили что-то необычное, даже если это банальное снижение аппетита или недомогание, то лучше сходить к врачу и сдать анализы.