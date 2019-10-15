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США назвали главную цель России в случае начала новой мировой войны

Москва, 15.10.2019

По мнению экс-сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрика, Россия в случае войны нанесет удар при помощи атомной подлодки «Ясень» по городу в Германии Бремерхафен. Исследование публикует официальный сайт Военно-морского института США

Свое мнение Метрик аргументирует тем, что в Бремерхафене расположен основной порт для высадки военных США в Европе. Эксперт уточнил, что к порту можно подойти через два шлюза или по двум железнодорожным мостам, и в случае нанесения Россией удара по данной инфраструктуре, военные США не смогут использовать порт, чтобы перебросить военную технику в Европу.

Другими потенциальными целями Метрик считает порты Роттердама и Антверпена. Он уточняет, что данные военные плацдармы более устойчивы к ударам из-за размера, но обладают такими же недостатками, что и порт в Бремерхафене. Специалист также подчеркнул, что ранее эти объекты считались безопасными, однако, все изменило  появление у России высокоточных ракет.

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