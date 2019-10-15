США пытаются перекрыть для России «Северный морской путь»

Издание Сербии «Печат» публикует материал, в котором выдвигает версию о намерении США «выдавить» Россию с Северного морского пути. По мнению автора статьи, именно на сокращение присутствия России в данном регионе направлена новая американская «Северная доктрина».

Издание сообщает, что еще в мае США на встрече со странами, которые граничат с Арктикой «дали понять Канаде», что та «должна забыть» о своем праве на северо-западный арктический коридор. От Китая Соединенные Штаты требуют сворачивания работ станций в Норвегии и Исландии. Помимо этого Пекину, согласно рекомендациям Вашингтона, следует отказаться от инвестиций в инфраструктуру российского Севморпути.

Москве, по мнению американцев, следует свернуть военное присутствие в регионе и сделать Северный морской путь всеобщим достоянием, пишет СМИ. Автор материала уверен, что Северный морской путь, который является прочной экономической системой по объединению Дальнего Востока и Крайнего Севера, необходим США для давления на Россию.