Стало известно, во сколько государству обходится питание одного российского школьника

На питание одного школьника из российского бюджета тратится 113 рублей в день, рассказала представитель Минпросвещения России Жанна Садовникова на форуме по общественному здоровью.

Чиновница пояснила, что из 113,08 рублей, которые тратятся в день на питание одного ребенка, на завтрак уходит 46,46 рублей, средняя стоимость обеда составляет 66,63 рубля.

Также Садовникова пояснила, что в общей сложности горячим ежедневным питанием обеспечены 54% школьников. Данная часть получает только завтрак. Два раза в день в школах питается 26% учащихся.

Летом Роспотребнадзор выпустил рекомендации по здоровому питанию российских школьников. Так согласно инструкции ведомства, рацион школьника должен включать горячие блюда. На второе обязательно готовить овощи или салаты. На десерт необходимо включить фрукты.

Ранее врачи рассказали, сколько сладкого может съедать в день ребенок. Медики советую ограничить потребление таких продуктов, как чипсы, батончики, сладкую газировку, приучая вместо этого ребенка к фруктам или сухофруктам. Также, врачи не отрицаю, что минимальное количество сладко необходимо, предлагая давать ребенку натуральную пастилу или фруктовый зефир и не больше одной штуки в день.