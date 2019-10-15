Центробанки начали избавляться от долларов

В доминировавшем много лет на мировых рынках долларе появились трещинки. Конечно, его влияние и авторитет не исчезнут быстро, но последние данные МВФ по резервам центробанков свидетельствуют о начавшемся развороте от доллара. По мнению аналитиков, это сигнал хорошо подумать над тем, как политические риски могут отразиться на американской валюте.

«Центральные банки начинают отщипывать по кусочку от исключительности доллара,- говорит главный специалист нью-йоркского отделения Deutsche Bank Алан Раскин.- Политики начинают вмешиваться в финансовые дела, и это несет потенциальную угрозу доминированию доллара».

В сентябрьском квартальном исследовании МВФ резервов центробанков подчеркивается, что доля активов, деноминированных в долларах США, во втором квартале 2019 года достигла почти 62%. Это на 0,76% меньше, чем было после второго квартала 2018 года.

Доля активов в евро составляет сейчас 20%.

С одной стороны, снижение долларовых активов совсем незначительное и беспокоиться, казалось бы, нечего. Однако «прочность» доллара обманчива, потому что с учетом того, что доллар был во втором квартале самой прибыльной валютой в развитом мире он, по крайней мере, теоретически должен был бы притягивать инвестиции быстрее других валют.

Однако все происходит с точностью наоборот. Управляющие резервов центробанков, кстати, очень влиятельные люди в мире финансов, за год нарастили долларовые активы на 3,5%. Темпы роста значительно уступают темпам роста активов других валют: юань, например, прибавил 17%, а фунт стерлингов несмотря на огромные проблемы с брекситом – 8%.

В падении доли доллара в активах главных банков видится, по мнению Раскина, протест против исключительности США. Он считает, что в связи с такой тенденцией американские политики должны не торопиться с принятием налога на покупки иностранцами американских активов. Это ставшее в последние годы в порядке вещей использование доллара как средства давления на политической арене негативно на нем сказывается. Этот налог может еще больше ослабить влияние доллара так же, как угрозы закрыть доступ на американский финансовый рынок провинившимся странам и банкам.

Глава Bank of England Марк Карни предупредил в августе американских политиков, что доллар не только главная мировая валюта в глобальной торговле. Две трети выпусков ценных бумаг тоже деноминированы в долларах. Такое положение вещей делает Соединенные Штаты главным драйвером для выбора монетарной политики практически во всех странах планеты и особенно на развивающихся рынках.

В долгосрочной перспективе, считает Карни, центробанки должны двигаться к многополярной экономической системе. Что же касается юаня, то ему еще предстоит очень долгий путь, прежде чем он сможет заменить доллар. Тем не менее, фундамент для смены лидера у китайской валюты уже заложен.

По данным аналитиков из Goldman Sachs, долларовые резервы в 2017-18 гг. уменьшились почти на 4%. Одновременно с отказом от доллара управляющие резервов продолжали покупать юани и иены. Эта тенденция особенно заметна в странах, отношения которых с США оставляют желать лучшего.

В 2018 году самые большие резервы в юанях – ок. 70% были в России. Бразилия и Чили в текущем году довели долю активов в юанях в резервах своих главных банков почти до 40%.

Вашингтон все чаще пользуется доминирующим положением доллара во внешней и торговой политике. В ответ на это все чаще появляются идеи перейти на евро в расчетах, например, за нефть.

Начальник монетарного и экономического отдела Bank for International Settlements Клаудио Борио считает, что отказ от доллара и переход на евро сокращает платежи в долларах и таким образом негативно влияет на американскую внешнюю политику.

Особенно заметны попытки уменьшить долю доллара в сделках и платежах в России. Последние пять лет Центробанк РФ предпринимает для этого очень большие усилия с целью ослабить влияние американской валюты на российскую экономику.

Однако отказаться от доллара не так то и легко по причине отсутствия равноценной замены. Ни у евро, ни у, тем более, юаня нет той глубокой ликвидности, что есть у доллара. Ставки по облигациям членов еврозоны отрицательные. Юань же по-прежнему плотно контролируется китайским правительством.

Управляющие резервов некоторых центробанков отдают предпочтение золоту. Последний раз главные банки так активно скупали золото почти полвека назад, во времена Бреттон Вудса, когда все обменные курсы были жестко привязаны к желтому драгоценному металлу.

Крупнейшими покупателями золота сейчас являются Китай, Россия и Индия, а также Турция с Казахстаном. Только Поднебесная увеличила свои золотые запасы за последние десять месяцев почти на 100 тонн.

Все это дает основания Раскину предполагать, что в краткосрочной перспективе, в течение ближайшей пары лет, доминированию доллара никто всерьез угрожать не сможет. А вот если говорить о паре десятилетий, то позиции американской валюты могут очень серьезно ослабнуть.