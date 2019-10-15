В Евросоюзе назвали условие перехода на СПГ из США

Американский сжиженный природный газ будет востребован в Евросоюзе в случае поставок по конкурентным ценам, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдхард.

Она сообщила также, что газ параллельно с движением к экологически чистым источникам энергии «останется важным элементом энергобаланса ЕС в ближайшем будущем». Также Брейдхард признала, что в ближайшее время в Евросоюзе сохранится зависимость от импорта газа, сообщает ТАСС.

Представитель ЕК также подчеркнула, что СПГ будет занимать все большую долю от всего импорта газа при условии поставок по конкурентным ценам.

Напомним, третий раунд переговоров трехсторонней комиссии по транзиту российского газа с участием России, Украины и Еврокомиссии завершился 19 сентября в Брюсселе. Конкретных решений по итогам встречи принято не было.