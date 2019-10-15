Социологи зафиксировали снижение рейтинга Зеленского

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 9 по 11 октября 2019 года, позитивно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому 66% опрошенных. По сравнению с опросом проведенным КМИС с 26 по 19 сентября 2019 года количество симпатиков Зеленского снизилось на 7% - с 73% до 66%. При этом Зеленский остается безусловным лидером по позитивному отношению граждан Украины к политическим деятелям. На втором месте с 27% (против 33% в сентябре) расположился спикер Верховной Рады Украины, бывший глава партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.