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Представитель партии Зеленского высказался против амнистии участников боевых действий на Донбассе

Москва, 16.10.2019

Народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что выступает против пункта Минских соглашений об амнистии участников боевых действий. «В Украине у нас существует законопроект, который несколько иначе поясняет амнистию, наше понимание амнистии, нежели то, что заложено в Минских договоренностях. Мы не можем отбросить общий принцип права – необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию» - заявил Яременко.

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