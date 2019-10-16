Мы не успеваем следить за трендами: вчера были актуальны приталенные жакеты, сегодня в моде объемный жакет в мужском стиле, но мы уже видим, как и эту тенденцию сменяет другая – на более женственный силуэт с четко выраженной талией и структурированными плечами. На подиуме можно встретить все: клеш и батники семидесятых, свитера-оверсайз и велосипедки из восьмидесятых, джинсы-бананы из девяностых. Мода циклична, но сейчас эти циклы стали гораздо короче. Полностью обновлять свой гардероб каждые год-два может позволить себе не любая женщина. Российский бренд Vladi Collection делает ставку на базовые ценности: элегантность, сдержанность, лаконичность силуэтов, женственность, чувство собственного достоинства – то, что мы привыкли называть классическим стилем.

Недаром с латинского слово classicus переводится как «образец». Главное – найти свою индивидуальность, а не гнаться за ультрамодными тенденциями. С маркой сотрудничают многие российские стилисты, которые проводят клиентские дни в рамках закрытого женского клуба Vladi Collection. Специалисты помогают определиться с фасонами, образами, цветовыми решениями и отточить свой стиль.

Базовые вещи – это то, что составляет основу гардероба и может стать выгодным вложением. А правильно миксуя одежду с модными аксессуарами, можно всегда оставаться в тренде и идти в ногу со временем. Виртуозный крой, использование качественных материалов дает возможность подчеркнуть достоинства каждой женщины. Неудивительно, что у Vladi Collection уже третье поколение клиентов – когда-то юные девушки, поклонницы марки, приводят сюда своих дочерей, а затем и внучек.

Богатый опыт в области fashion-индустрии – это то, что выделяет Vladi Collection среди других российских брендов. Компания была создана в 2002 году, но ее история началась гораздо раньше. «Основателями марки были мои родители – Евгения и Роман, - рассказывает генеральный директор Vladi Collection Кристина Некрасова. – Еще в восьмидесятых годах прошлого века, окончив институт легкой промышленности им. Клары Цеткин, они стали создавать одежду по собственным эскизам, вдохновляясь иллюстрациями и фотографиями из заграничных журналов, которые адаптировали под российского покупателя. Вещи, представленные в то время в советских магазинах, не отличались богатством расцветок, форм и силуэтов, они были скучны и однообразны, а родителям хотелось подчеркнуть индивидуальные особенности своих клиентов, их достоинства».

Сначала владельцы специализировались на пошиве мужской одежды, но потом перешли на более востребованные в то время юбки и брюки в классическом стиле. Сегодня ассортимент значительно расширился — компания выпускает всю линейку одежды для женщин, за исключением нижнего белья. Особенно ценно и важно то, что все модели Vladi Collection создаются и производятся в Москве. Сотрудники, занятые на предприятии, проходят тщательный отбор. Владельцы контролируют весь производственный цикл: от закупки тканей до последней строчки на одежде и упаковки готовой продукции. Клиенты Vladi Collection отмечают, что вся одежда этой марки великолепно садится по фигуре, и это результат тщательной работы всего предприятия — от дизайнеров, конструкторов до швей. Свои модели здесь могут найти женщины любого возраста, с самыми разными фигурами и типажами.

Первыми клиентами марки были друзья и знакомые, которые оценили оригинальные, эксклюзивные вещи, сшитые по индивидуальным меркам. Шли годы, компания Vladi Collection росла и развивалась, превратившись в оптово-производственную компанию, которая производит до десяти тысяч изделий в месяц и сотрудничает с магазинами не только Москвы, но и большинства российских городов, таких, как Санкт-Петербург, Самара, Омск, Казань, Тюмень, Хабаровск, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Сочи, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Екатеринбург, Ростов на Дону и другие. За более чем 17 лет компания успела поработать с тысячами оптовых клиентов. Одежду бренда с удовольствием покупают не только в России. У Vladi Collection большой пул постоянных клиентов в таких странах, как Израиль, США, Латвия, Франция, Германия и Швеция. Только с 2017 года выручка компании увеличилась на 20 процентов, а чистая прибыль – на 240 процентов. Vladi Collection — постоянный участник профессиональных выставок и конференций, таких, как «CPM», «Текстильлегпром», «Индустрия Моды» и других. Компания была включена в реестр предприятий легкой промышленности и награждена Золотой медалью программы «500 преуспевающих предприятий в отрасли легкой промышленности».

Вторая смена

Основатели Vladi Collection всегда думали о долгосрочной перспективе и о том, что настанет день, когда семейное дело продолжит их дочь. Так и случилось. Но прежде, чем Кристина Некрасова возглавила компанию, ей пришлось пройти свой собственный путь, чтобы получить бесценный опыт. «Я всегда была рядом с родителями, наблюдала за их работой. И поскольку часто надевала одежду нашего семейного бренда, видела, что она вызывает у людей интерес. Мне задавали вопросы, где я купила такое прекрасное платье или костюм. И, безусловно, это наполняло меня гордостью за наш бренд. Но изначально, будучи еще юной девушкой, я выбрала другой путь, мне хотелось попробовать себя в ресторанном бизнесе. Поэтому, закончив Государственный университет управления, я стала трудиться именно в этой сфере. Могу сказать, что достигла определенного уровня, заняв пост заместителя генерального директора ресторана «Кафе Пушкинъ», отработав там более пяти лет» - говорит Кристина Некрасова. Как признается Кристина, изначально ею двигала мотивация стать лучшей в своей профессии, но со временем, получив определенный управленческий и коммуникационный опыт, она поняла, что хочет проявить свои знания именно в семейном бизнесе, а не быть наемным работником. Однако возвращение началось не с триумфальных высот и руководящих должностей. Сначала Кристина начала трудиться в компании в качестве рядового менеджера и лишь потом, изучая производство, дошла до поста генерального директора.

«Приход Кристины в компанию совпал с нашей основной стратегической задачей – развитием розничной сети, – рассказывает Анна Наумова, директор по развитию компании Vladi Collection. Мы на рынке давно, но проявляли себя как производственно-оптовая компания. Хотелось, чтобы покупатели знали: есть такой российский бренд, где можно за доступные деньги найти одежду, которая подчеркнет индивидуальность каждой девушки, будет сидеть великолепно и поможет создать идеальный гардероб».

Как и прежде, старшее поколение Vladi Collection Евгения и Роман остаются основными генераторами идей, ими создается большая часть коллекций, хотя иногда марка привлекает к сотрудничеству интересных и модных дизайнеров. Но, как считают владельцы марки, в бизнесе нужно придерживаться своей собственной стратегии и ориентироваться на собственное мнение. «Для нас учителями и вдохновителями являются основатели марки. Они очень креативные, мы многому у них учимся, – говорят Кристина и Анна. – Тем же, кто хочет заняться своим бизнесом, мы можем посоветовать, во-первых, не бояться этого делать. Всегда стоит знать современные тенденции, но опираться на ценности своей компании. Во-вторых, нужно осознавать, что руководитель предприятия — именно Вы и Вы должны сформировать свою команду, с которой Вам будет комфортно работать. Конечно, сейчас рынок fashion-индустрии перенасыщен, но всегда можно найти свою нишу. Самое главное – нужно четко определить свою целевую аудиторию, на кого вы работаете».

Vladi Collection – это компания для женщин, и большая часть, занятых на производстве именно женщины. Руководство компании идет навстречу сотрудникам с маленькими детьми и тем, кто еще только готовится стать матерями. Высоко ценя профессиональный опыт, здесь уважают вклад старейших членов коллектива в развитие предприятия. Ведь многие швеи, занятые на производстве, начинали свой трудовой путь вместе с основателями марки. «Мы ценим молодых специалистов, нужен приток свежих идей, но основной костяк производства – это люди, которые работают в компании не один десяток лет», – говорит Анна Наумова.

Вместе с тем, важно думать и о будущем. У бренда есть специальная программа, связанная с выпускниками вузов. Студентов последних курсов профильных вузов или техникумов Vladi Collection приглашает на стажировку с возможностью последующего трудоустройства, либо для выполнения их дипломных работ. Кроме того, сотрудники, занятые в офисе ездят на курсы по профильному обучению.

Кристина положительно оценивает опыт семейного бизнеса: «Это огромный плюс — работа в семье. Работая на кого-то, каким бы прекрасным ни был коллектив, ты всегда начеку, особенно, если занимаешь серьезную позицию. Близкие люди – это крепкий тыл. У нас демократичный стиль руководства: все обсуждается, нет жесткого давления. Если высказывается критика, она обоснована. Мы поддерживаем друг друга, помогаем расти и развиваться. Когда работаешь на себя, мотивация гораздо выше» – говорит Кристина Некрасова.

Музы и художники

У каждого художника должна быть муза. Vladi Collection творит для женщин. И говоря о представительницах прекрасной половины человечества, которых можно назвать иконами стиля, влиятельными фигурами в мире моды, владелицы марки вспоминают элегантную Коко Шанель, очаровательную Грейс Келли, обольстительную Мэрилин Монро, необыкновенно трогательную Одри Хэпберн. Впрочем, и среди наших современниц можно найти прекрасные образцы женственности, которые вдохновляют на создание новых коллекций.

«Мы восхищаемся Аллой Вебер. Fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury, она была одной из самых успешных бизнес-леди страны и отличалась необыкновенным чутьем в отношении трендов и модных тенденций. Современной иконой стиля можно назвать и Эвелину Хромченко. Ведущая программы «Модный приговор», признанный fashion-эксперт, она сделала моду ежедневной нормой жизни, прививая соотечественницам мысль, что выглядеть красиво и элегантно – это не роскошь. Алена Долецкая, настоящий титан в мире моды, на которую равняются многие, сделавшая блестящую карьеру, одна из лучших редакторов журнала Vogue. На самом деле, список тех женщин, которыми мы восхищаемся, большой. Есть множество актрис и телеведущих, которые каждый день вдохновляют нас на создание чего-то нового» – говорит Кристина Некрасова.

Стоит отметить, что это восхищение взаимно. Многие российские селебрити оценили качество, безупречный вкус, элегантность коллекций Vladi Collection. Так, увидев несколько лет назад на одном из федеральных каналов, ведущих в одежде своего бренда, мы были приятно удивлены. Как оказалось, стилисты Первого канала уже давно следят за творчеством марки и используют одежду Vladi Collection при создании образов. Поклонницами бренда стали: Юлия Барановская, Ирина Пудова, Ирина Сашина, олимпийская чемпионка Ульяна Донскова, радиоведущие Алиса Селезнева и Галина Корнева, а также актрисы Российского кино Анна Чурина, Анна Ардова, Ольга Кузьмина, Екатерина Директоренко, Ева Авеева, всеми любимая психолог Аннета Орлорва и другие.

«Стилисты Первого канала любят сотрудничать с российскими дизайнерами, ведь наша задача –- популяризация производства, которое не только располагается, но и создается на территории нашей страны, – рассказывает Ирина Пудова ведущая Первого канала. Во Vladi Collection все модели разработаны нашими дизайнерами, и это огромная ценность. Я с удовольствием ношу одежду этой марки: у них очень лаконичные, чистые линии, при этом одежда отличается шармом. Модели отшиваются в самых разных цветах, которые сделают комплимент любому цветотипу. У Vladi Collection великолепные, качественные ткани, они используют очень красивую фурнитуру, при этом цены весьма лояльны. Это сочетание цены, качества и лаконичного дизайна предопределило мой выбор. Одежду Vladi Collection я надеваю как для эфира, так и ношу в обычной жизни» – говорит Ирина Пудова ведущая Первого канала.

Vladi Collection стал одним из первых российских брендов, который еще в 2009 году начал создавать капсульные коллекции. Сейчас марка выпускает шесть капсульных коллекций в год: две основные (Осень-Зима и Весна-Лето) и четыре лимитированные – к праздникам. Модели Vladi Collection подойдут как для офиса и деловых встреч, так и для прогулок по городу, семенного досуга и путешествий. Главное, что вся одежда прекрасно сочетается между собой. Из этих вещей легко можно составить базовый гардероб, который можно дополнить двумя-тремя модными аксессуарами в сезон, и Вы будете в тренде.

Для многих российских женщин марка стала синонимом качества, надежности, элегантности и безупречного стиля. Одежду Vladi Collection с удовольствием носят как деловые бизнес-леди, так и представительницы творческих профессий.

«Современная женщина для нас — свободная, активная, с широким кругозором, она любит путешествовать, у нее много хобби, немало встреч помимо работы: начиная с детских мероприятий и заканчивая зваными ужинами. И в зависимости от того, как строится ее день, она может создать три-четыре образа из наших вещей, просто меняя детали. Наша цель помогать клиенткам выглядеть достойно, затрачивая при этом минимум усилий» - рассказывает Анна Наумова.