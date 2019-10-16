«Растущая сверхдержава Ближнего Востока»: западные СМИ о визите Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби

Поездку Владимира Путина, проходившую 14-15 октября, можно считать успешной. Президент России вернулся в Москву с контрактами на миллиарды долларов в разных секторах экономики и, в первую очередь, в энергетическом.

Визит готовился давно, поэтому совпадение по срокам с началом операции «Источник мира» турецкой армии на северо-востоке Сирии является, конечно, случайным. Переговоры с монархами Саудовской Аравии (КСА) и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) проходили на фоне неожиданного решения президента Трампа вывести американский контингент из Сирии. Западные и, в первую очередь, американские СМИ в основном критикуют американского лидера за этот вывод войск, который фактически, по крайней мере, так считают противники Трампа в США, отдал Сирию и, не исключено, весь Ближний Восток России на блюдечке с голубой каемочкой. Российские военнослужащие занимают оставляемые американцами военные объекты, чтобы постараться не допустить столкновений между турецкой и сирийской армиями.

Как отмечает Oil Price, Россия укрепила контроль над главным нефтяным регионом планеты. В Эр-Рияде и Абу-Даби прошли переговоры между Владимиром Путиным и правителями КСА и ОАЭ: королем Салманом и эмиром Халифой соответственно. В их присутствии были подписаны десятки контрактов на миллиарды долларов. В основном контракты касаются энергетики, но планируются совместные проекты в аэрокосмическом секторе, культуре, здравоохранении, высоких технологиях. И, конечно же, большое внимание было уделено инвестициям.

CNN называет Россию «растущей сверхдержавой Ближнего Востока». По мнению одного из ведущих американских информационных телеканалов, поездку российского лидера в КСА и ОАЭ, которые являются очень важными союзниками США, можно назвать «победной».

CNN отмечает теплый прием, оказанный Владимиру Путину в обеих монархиях, и пишет, что это не только подтверждение их дружеских отношений с Россией, но и предупреждение для США, которые уходят из Сирии и резко ограничили активность в других частях Ближнего Востока. Критика Эр-Рияда в Соединенных Штатах заставляют его искать более надежных союзников, к которым относятся, уверены аравийцы, Россия.

Гости и хозяева, естественно, рассыпались в похвалах друг другу и нахваливали дружбу и сотрудничество. Однако CNN считает, что важность крепнущей дружбы между Россией и арабскими монархиями и, особенно, Саудовской Аравией неправильно сводить только к нефти. Так, выступая после переговоров, король Салман очень высоко оценил «эффективную роль России в регионе и во всем мире». Аравийские СМИ подчеркивают, что российская дипломатия добилась очередной победы и поставила Россию в самый центр геополитической жизни региона.

Лондонское издание Daily Telegraph пишет о том, что Россия успешно примерила мантию главного посредника на Ближнем Востоке. Причем, подчеркивает, что после ухода США и Сирии посредническая роль Москвы неоспорима. По крайней мере, в КСА и ОАЭ, уверен Telegraph, в важности и необходимости дружбы с Россией сейчас не сомневается никто.

Еще одно авторитетное западное издание – Financial Times (FT) тоже считает, что Путин воспользовался отступлением Трампа для усиления роли России на Ближнем Востоке. FT соглашается с мыслью Дмитрия Тренина из Московского центра Карнеги о том, что Россия редко говорит другим странам, что им следует делать. Она прекрасно понимает, чего они больше всего хотят, и строит отношения с ними на этой основе.