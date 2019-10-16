Будущее электрических сетей во всем мире

Еще один выпуск из Екатеринбурга. На этот раз расскажем вам о новых российских технологиях. Герои этого выпуска Александр Лемех (генеральный директор) и Ярослав Шиколев - (коммерческий директор) компании "Лаборатория будущего".
Общество с ограниченной ответственностью <Лаборатория будущего> было создано в декабре 2011 года с целью осуществления исследований и разработок в области робототехники и автоматизации.
Основные направления исследований и разработок:
Роботизированный комплекс для диагностики высоковольтных воздушных линий электропередач "Канатоход",
Роботы для операций спасения,
Роботы для атомной промышленности,
Образовательные технологии.
<Лаборатория будущего> - малое инновационное предприятие. Резидент ИТ-кластера фонда <Сколково>.
В выпуске мы расскажем подробнее об одном из направлений специализаций компании - роботизированный комплекс для мониторинга, технического обслуживания и локального ремонта линий электропередач <Канатоход>.
О компании "Лаборатория будущего"
1. Год основания: 2009
2. В проект вложено 94,7 млн. руб.
3. Оборот в год: 10 млн. руб.
4. Рентабельность: 35%
5. Штат: 37 человек
Компания реализует свои проекты в России, Казахстане и на Ближнем Востоке.