Будущее электрических сетей во всем мире

Еще один выпуск из Екатеринбурга. На этот раз расскажем вам о новых российских технологиях. Герои этого выпуска Александр Лемех (генеральный директор) и Ярослав Шиколев - (коммерческий директор) компании "Лаборатория будущего".

Общество с ограниченной ответственностью <Лаборатория будущего> было создано в декабре 2011 года с целью осуществления исследований и разработок в области робототехники и автоматизации.

Основные направления исследований и разработок:

Роботизированный комплекс для диагностики высоковольтных воздушных линий электропередач "Канатоход",

Роботы для операций спасения,

Роботы для атомной промышленности,

Образовательные технологии.

<Лаборатория будущего> - малое инновационное предприятие. Резидент ИТ-кластера фонда <Сколково>.

В выпуске мы расскажем подробнее об одном из направлений специализаций компании - роботизированный комплекс для мониторинга, технического обслуживания и локального ремонта линий электропередач <Канатоход>.

О компании "Лаборатория будущего"

1. Год основания: 2009

2. В проект вложено 94,7 млн. руб.

3. Оборот в год: 10 млн. руб.

4. Рентабельность: 35%

5. Штат: 37 человек

Компания реализует свои проекты в России, Казахстане и на Ближнем Востоке.



