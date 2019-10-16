На Украине вновь снижена стоимость газа для населения

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что в октябре месяце цена на природный газ для населения будет снижена на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость тысячи кубометров газа, без НДС и услуг по его доставке к потребителю, составит 4 273 гривен (172 доллара США). «Нафтогаз Украины» объяснил свое решение снижением цен на газ на европейском рынке. Поэтапное снижение стоимости природного газа для население началось в апреле этого года и с учетом снижения цен в октябре составило 32% по сравнению с ценой марта 2019 года.