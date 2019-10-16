Преемница Меркель одобряет рекордные расходы Германии на НАТО

Правительство ФРГ планирует в следующем году выделить до 50,36 миллиардов евро на нужды НАТО, пишет DPА. Агентство уточняет, что взнос впервые преодолеет рубеж в 50 миллиардов евро. К слову, бюджет текущего года, выделенный Берлином для альянса, составляет 47,32 миллиардов евро.

СМИ напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ФРГ увеличить расходы на оборону и вот, наконец, при министре обороны и вероятной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр «это должно произойти».

Автор материала задается вопросом, является ли это решение соблюдением соглашений стран-участниц альянса или ответ на «извечное нытье Трампа» об увеличении военных расходов.

Ранее Крамп-Карренбауэр, которая занимает пост главы военного ведомства с июля текущего года, неоднократно заявляла о грядущем постепенном увеличении расходов на оборону. По ее словам, к 2024 году расходы возрастут до 1,5% ВВП, а к 2031 году составят 2%, что к настоящему моменту составляет примерно 70 миллиардов евро.

Согласно доктрине НАТО, расходы на оборону включают в себя также расходы на пребывание иностранных вооруженных сил в Германии, проекты по разоружению и миротворческие миссии.