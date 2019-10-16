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Интервью с директором по продукту и закупкам в «Дикая Орхидея»

Москва, 16.10.2019
На протяжении десятилетий индустрия белья предоставляла одностороннее видение женского тела: бюстгальтеры push-up, боди с кружевной подкладкой, а худые, идеализированные модели формировали общественное восприятие того, что «сексуально» выглядит. Но все большее число брендов нижнего белья начинают предъявлять вызов сложившемуся стереотипу и начинают по-своему играть со словосочетанием «сексуальное белье». О репрезентации, желаниях потребителя, технологиях производства и компромиссе между элегантным и комфортным, рассказывает Ольга Москалева, Директор по продукту и закупкам в «Дикая Орхидея».
#Общество
  • Интервью с директором по продукту и закупкам в «Дикая Орхидея»

1. С момента появления на рынке “Дикая Орхидея” стремительно развивается, расширяя географию продаж. В чем специфика работы с масштабным брендом нижнего белья? Как начиналась Ваша карьера в этой индустрии?

Основной принцип работы компании Дикая Орхидея - удовлетворение потребностей наших любимых клиентов и привлечение новых за счет расширения нашего портфеля брендов и использования инноваций при создании коллекций private label.

Я пришла в Компанию на позицию руководителя розничной сети Дикая Орхидея несколько лет назад, в данный момент я являюсь Директором по продукту и закупкам. Для меня важно постоянно развиваться и мотивировать мою команду на успех.

2. Сейчас в обществе меняется взгляд на женскую сексуальность, к примеру, в медиапространстве все большую популярность набирает движение bodypositive. Повлияло ли это на индустрию нижнего белья? Изменилась ли репрезентация женского тела в белье?

Индустрия нижнего белья постоянно меняется и, естественно, наш продукт подстраивается под текущие тренды. Нашей главной задачей, является создание таких моделей белья, в которых наши клиентки не будут скрывать особенности  своей фигуры, а, скорее, наоборот, будут ощущать себя уверенными, элегантными и сексуальными.

3. Расскажите о трендах в бельевой индустрии. Что сейчас выбирают Ваши клиенты?

Основной тренд в индустрии - это выбор удобного и практичного белья. Однако, помимо непревзойденного комфорта и сохранения женского здоровья, мы создаем изысканные и модные коллекции для наших клиенток. Мы используем натуральные ткани и материалы для достижения желаемого эффекта. 

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В век разнообразия и репрезентации каждого типа тела, индустрия нижнего белья переживает серьезный сдвиг в потребительском вкусе. Элегантным и чрезмерно кокетливым дизайном нижнего белья уже не просто зацепить покупателя, который стремится к удобству во всём. Бренд «Дикая Орхидея» отмечает эту тенденцию и стремится ответить на ожидания каждого потребителя.

4. Говоря о нижнем белье, многие женщины отмечают, что приходится идти на компромисс между элегантностью и комфортом. Изменилась ли ситуация на текущий момент? Существуют ли сегодня такие технологии производства, которые делают белье одновременно изысканным и удобным?

Мы, как динамично развивающая компания, стараемся уловить современные тренды. Наши коллекции - это всегда сочетание элегантности и комфорта.  При создании ряда моделей нашего собственного private label, мы используем современные технологии производства, в качестве примера можно привести бельевую чашку star cup, которая подчеркивает бюст естественным образом. Нижняя кость бюстгальтера, с одной стороны, поддерживает и поднимает грудь, а вместе с тем делает ее достаточно открытой и сексуальной.


5. Вы можете дать прогноз на моду нижнего белья в ближайшее время? Что потребителям будут предлагать бренды?

Как я уже упоминала выше, основным трендом в индустрии нижнего белья остается элегантный комфорт. При создании своих коллекций, дизайнеры будут продолжать использовать легкие, дышащие материалы, придающие женственность через элегантные линии и цвета.

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