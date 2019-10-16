Кучма озвучил требования Киева по Донбассу

Экс-президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма назвал условия реализации «формулы Штайнмайера».

Кучма потребовал ликвидации государственных образования ЛНР и ДНР, полного прекращение огня, выведение с территории Украины «иностранных войск и военной техники», разведения сил вдоль всей линии разграничения, обеспечения работы на Донбассе Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, медиа и иностранных наблюдателей , а так же восстановления контроля Киева над российско-украинской границей. Кроме того, Кучма поднял вопрос о выходе ДНР и ЛНР из рублевой зоны, возвращении национализированных предприятий украинским собственникам и возобновлении отчислений налогов в украинский бюджет.

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина подписала «формулу Штайнмайера». Она предусматривает введение в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения местных выборов.