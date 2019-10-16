Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: Сбербанк предрек резкое изменение курса рубля

Москва, 16.10.2019
  • Курс доллара: Сбербанк предрек резкое изменение курса рубля

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара снизился к закрытию торгов вторника на 2 копейки - до 64,28 руб., евро прибавил 4 копейки - 70,94 руб.

По оценке аналитиков, на данный момент на рубль влияют нефтяные котировки, с учетом того, что с июля, после конфликта Вашингтона и Пекина, цена на фьючерс колеблется от 58 до 59 долларов за бочку Brent, позитивные сигналы в результате договоренностей между враждующими торговыми державами, США и Китаем, а также информация от российского Центробанка, который не исключает новое снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов – в четвертый раз за год. 

При этом в конце недели курс рубля может существенно подорожать и прорваться выше отметки 64 за доллар, прогнозируют эксперты Sberbank CIB.

На следующей неделе российские экспортеры должны осуществить крупные дивидендные и налоговые выплаты, поэтому ближе к концу этой неделе они начнут продавать валюту, отмечают эксперты Sberbank CIB. Крупнейшим компаниям, продающим сырье за рубеж понадобится 1,7 триллиона рублей, чтобы выплатить налоги, экспортные пошлины и дивиденды. Общий объем выплат составит 25 млрд долларов и станет «вторым по величине в этом году», подсчитали в Сбербанк CIB.

Таким образом, по мнению аналитиков Сбербанка, курс доллара к рублю имеет все шансы в ближайшие дни опуститься ниже важной технической отметки 64 (минимумы прошлой пятницы).

Эксперты Промсвязьбанка также видят перспективы дальнейшего укрепления курса рубля и его роста выше 64 к доллару. Однако для этого на мировых площадках должен сохраниться высокий аппетит к риску. Впрочем, в банке считают перспективы снижения доллар/рубля довольно ограниченными и отмечают, что равновесный курс пары расположен ближе к отметке 64.

При отсутствии негативных факторов и новых экономических санкций в отношении России, прогнозирует вице-президент РФИ банка Елена Чижевская, до конца года пара рубль-доллар будет торговаться в диапазоне 64−65 рублей, реагируя на внешние факторы повышением или понижением.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.

    Почти 400 компаний из 26 стран мира приняли участие в международной выставке «Химия-2019»

    Почти 400 компаний из России, Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана – всего 26 стран мира, представили свои лучшие разработки, новые инженерные решения, сырье и химическую продукцию, оборудование для химической и нефтехимической промышленности

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Защитники «Северного потока — 2» в ЕС заговорили в открытую
      Дефицит газа в Европе может составить 100 и даже 300 млрд кубометров в год, заявил глава крупной немецкой энергетической компании. Это заявление, в котором фигурируют действительно большие величины, свидетельствует о накале борьбы — не столько даже против самого «Северного потока — 2», который не остановить, сколько против тех немецких и других европейских политиков, кто за бесперебойные поставки газа отвечает перед избирателями
    2. Сланцевая революция в США подошла к концу
      Сланцевый бум в Америке заканчивается, теперь за дело возьмутся крупнейшие нефтяные компании
    3. Курс рубля отреагировал на новости из США
      Рынки, сырье и валюты EM растут на надеждах на благоприятный исход торговых переговоров между США и Китаем
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама