Курс доллара: Сбербанк предрек резкое изменение курса рубля

Курс доллара снизился к закрытию торгов вторника на 2 копейки - до 64,28 руб., евро прибавил 4 копейки - 70,94 руб.

По оценке аналитиков, на данный момент на рубль влияют нефтяные котировки, с учетом того, что с июля, после конфликта Вашингтона и Пекина, цена на фьючерс колеблется от 58 до 59 долларов за бочку Brent, позитивные сигналы в результате договоренностей между враждующими торговыми державами, США и Китаем, а также информация от российского Центробанка, который не исключает новое снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов – в четвертый раз за год.

При этом в конце недели курс рубля может существенно подорожать и прорваться выше отметки 64 за доллар, прогнозируют эксперты Sberbank CIB.

На следующей неделе российские экспортеры должны осуществить крупные дивидендные и налоговые выплаты, поэтому ближе к концу этой неделе они начнут продавать валюту, отмечают эксперты Sberbank CIB. Крупнейшим компаниям, продающим сырье за рубеж понадобится 1,7 триллиона рублей, чтобы выплатить налоги, экспортные пошлины и дивиденды. Общий объем выплат составит 25 млрд долларов и станет «вторым по величине в этом году», подсчитали в Сбербанк CIB.

Таким образом, по мнению аналитиков Сбербанка, курс доллара к рублю имеет все шансы в ближайшие дни опуститься ниже важной технической отметки 64 (минимумы прошлой пятницы).

Эксперты Промсвязьбанка также видят перспективы дальнейшего укрепления курса рубля и его роста выше 64 к доллару. Однако для этого на мировых площадках должен сохраниться высокий аппетит к риску. Впрочем, в банке считают перспективы снижения доллар/рубля довольно ограниченными и отмечают, что равновесный курс пары расположен ближе к отметке 64.

При отсутствии негативных факторов и новых экономических санкций в отношении России, прогнозирует вице-президент РФИ банка Елена Чижевская, до конца года пара рубль-доллар будет торговаться в диапазоне 64−65 рублей, реагируя на внешние факторы повышением или понижением.