На нефтебазе в США произошел пожар

Как сообщают пожарные службы округа Контра-Коста в Калифорнии, на нефтебазе района произошел пожар. Местные службы сообщают в своем Твиттер, что загорелись три резервуара с нефтью на нефтебазе NuStar.

Сообщается, что установить причины произошедшего пока не удалось. Местным жителям рекомендовано оставаться в своих домах при плотно закрытых дверях и окнах. Также офис шерифа советует отключить нагревательные приборы, кондиционеры и вентиляторы. Для исключения попадания гари в дома лучше заклеить щели в окнах или повесить на них мокрые полотенца, говорится в рекомендациях.

Напомним, 14 сентября дроны произвели атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Позже ответственность за произошедшее была возложена на Тегеран. После происшествия цены на нефть взлетели сразу на 19%.