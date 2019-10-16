Плюс-минус 25 млрд долларов рублю нипочем

В ближайшие две недели рубль российским компаниям-экспортерам понадобятся 1,7 трлн рублей: 700 млрд рублей для уплаты налога на прибыль, и еще больше — на дивиденды, правда, это касается только некоторых. Промежуточные дивиденды выплатят «Татнефть», «Норникель», «Роснефть» и «Газпром нефть», сообщает портал , отмечает Finanz. В Сбербанк CIB сделали нехитрый подсчет и пришли к выводу, что на валютный рынок придут 25 млрд, что станет вторым по величине в этом году крупным краткосрочным притоком.
«Благодаря денежным потокам в конце месяца (начиная с 20 октября) рубль будет ощущать мощную поддержку», прогнозирует Сбербанк CIB. Курс доллара снизится до 64 рублей или ниже, считают там, а «если рубль временно пробьет отметку 64 за доллар, то «пара USD/RUB будет очень привлекательна для покупателей, так как потенциал укрепления рубля будет исчерпан». Впрочем, против этого прогноза есть, что возразить.
Происходящее, отмечает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, – общемировой тренд, например, американские компании Nike, Cintas и Visa, стоимость бумаг который выросла в течение года, к концу года также планируют увеличить дивидендные выплаты.
В октябре нефтяные котировки вернулись в ценовой диапазон августа текущего года – до 58-59 долларов за бочку. В конце июля цены на нефть перешли из диапазона 64-66 долларов за бочку Brent до 57-59 долларов за баррель из-за разгоревшегося торгового скандала США и Китая, когда страны сорвали переговоры в Пекине и обрушили курс юаня и валют развивающихся стран. Прибавку нефтяным котировкам (а, соответственно, и рублю) на время дала атака на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, на которые произошло нападение дронов со взрывчаткой. Тогда нефть в моменте выросла до 71 доллара за бочку. Сейчас ситуация стабилизировалась.
До конца года российская валюта может приблизиться к отметке 64 рубля и закрепиться на некоторое время, но любой негативный фактор в виде ухудшения положения мировой экономики, может отбросить валюту на границы 64,6-64,9. Торговля будет вестись в диапазоне 64-66 рублей за доллар, ожидает аналитик.
Несмотря на то что нефть торгуется у отметки ниже 60 долларов за бочку, просев до 58-59 долларов, после стабилизации ситуации с нефтеперерабатывающими заводами Саудовской Аравии у рубля еще достаточно позитивных сигналов для укрепления, считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Большую роль в этом играет ослабление конфликта между США и Китаем, которые начинают договариваться по ключевым вопросам, что серьезно стабилизирует не только мировую экономику, но и валюты развивающихся стран.
Еще один сигнал – поддержка российским Центробанком общемирового тренда на смягчение денежно-кредитной политики, добавляет эксперт. ЦБ не исключает нового снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (в прошлый раз подобный шаг был проведен в начале сентября и сейчас ставка остановилась на 7%). Это дает рублю неплохие шансы освоить важную техническую отметку в 64 рубля, укрепив позиции. Однако валюта вряд ли пойдет ниже этой границы в долгосрочной перспективе, так как любая дестабилизация мировой экономики может привести к откату на старые позиции – к 65 рублям за доллар, ожидает Дмитрий Александров.
Можно согласиться с главным тезисом – рубль будет ощущать мощную поддержку, которая сможет побороться с классическими циклическими факторами (рубль в четвёртых кварталах года обычно выглядит слабо), что позволит ему повести себя нестандартно, говорит, в свою очередь, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Вместе с тем, отмечает он, ЦБ РФ в любом случае рутинно покупает валюту для Минфина согласно «бюджетному правилу», так что её будет кому «пристроить» т.
Так, только за один день 14 октября Центробанк купил валюту для Минфина в рамках «бюджетного правила» на 18,64 млрд рублей. Минфин же с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту в общей сложности на 212,7 млрд рублей (что примерно равно 3,5 млрд долларов). «В ситуации разбалансировки спроса и предложения на рынке валюты мой прогноз состоит в том, что Минфин сможет безболезненно увеличить эту программу как минимум втрое, и даже, возможно, инициировать в довесок к активно реанимируемому Фонду национального благосостояния России ещё и давно канувший в лету Фонд будущих поколений», — говорит Владимир Рожанковский.
Конечно, продолжает аналитик, в этом случае возникнет дополнительный «навес» из примерно десятка миллиардов долларов, но эта сумма не выглядит катастрофичной – она может осесть в резервах самих банков под будущий циклический подъём спроса на валюту, который начнётся весной 2020 года в связи с сезонными ремонтно-регламентными работами на экспортных трубопроводах.
Также эксперт возражает против прогноза, согласно которому приток валюты, опустит курс доллара до 64 рублей или ниже и после этого следует покупать американскую валюту следует покупать, По его словам, курс доллара уже по факту составляет примерно 64,40, и 40 копеек даунсайда – это мизерный потенциал, сопоставимый с описываемыми в исследовании фактами.