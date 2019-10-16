Плюс-минус 25 млрд долларов рублю нипочем

Компаниям понадобилось еще немного денег

В ближайшие две недели рубль российским компаниям-экспортерам понадобятся 1,7 трлн рублей: 700 млрд рублей для уплаты налога на прибыль, и еще больше — на дивиденды, правда, это касается только некоторых. Промежуточные дивиденды выплатят «Татнефть», «Норникель», «Роснефть» и «Газпром нефть», сообщает портал , отмечает Finanz. В Сбербанк CIB сделали нехитрый подсчет и пришли к выводу, что на валютный рынок придут 25 млрд, что станет вторым по величине в этом году крупным краткосрочным притоком.

«Благодаря денежным потокам в конце месяца (начиная с 20 октября) рубль будет ощущать мощную поддержку», прогнозирует Сбербанк CIB. Курс доллара снизится до 64 рублей или ниже, считают там, а «если рубль временно пробьет отметку 64 за доллар, то «пара USD/RUB будет очень привлекательна для покупателей, так как потенциал укрепления рубля будет исчерпан». Впрочем, против этого прогноза есть, что возразить.

Рубль принимает сигналы

Происходящее, отмечает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, – общемировой тренд, например, американские компании Nike, Cintas и Visa, стоимость бумаг который выросла в течение года, к концу года также планируют увеличить дивидендные выплаты.

В октябре нефтяные котировки вернулись в ценовой диапазон августа текущего года – до 58-59 долларов за бочку. В конце июля цены на нефть перешли из диапазона 64-66 долларов за бочку Brent до 57-59 долларов за баррель из-за разгоревшегося торгового скандала США и Китая, когда страны сорвали переговоры в Пекине и обрушили курс юаня и валют развивающихся стран. Прибавку нефтяным котировкам (а, соответственно, и рублю) на время дала атака на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, на которые произошло нападение дронов со взрывчаткой. Тогда нефть в моменте выросла до 71 доллара за бочку. Сейчас ситуация стабилизировалась.

До конца года российская валюта может приблизиться к отметке 64 рубля и закрепиться на некоторое время, но любой негативный фактор в виде ухудшения положения мировой экономики, может отбросить валюту на границы 64,6-64,9. Торговля будет вестись в диапазоне 64-66 рублей за доллар, ожидает аналитик.

Несмотря на то что нефть торгуется у отметки ниже 60 долларов за бочку, просев до 58-59 долларов, после стабилизации ситуации с нефтеперерабатывающими заводами Саудовской Аравии у рубля еще достаточно позитивных сигналов для укрепления, считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Большую роль в этом играет ослабление конфликта между США и Китаем, которые начинают договариваться по ключевым вопросам, что серьезно стабилизирует не только мировую экономику, но и валюты развивающихся стран.

Еще один сигнал – поддержка российским Центробанком общемирового тренда на смягчение денежно-кредитной политики, добавляет эксперт. ЦБ не исключает нового снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (в прошлый раз подобный шаг был проведен в начале сентября и сейчас ставка остановилась на 7%). Это дает рублю неплохие шансы освоить важную техническую отметку в 64 рубля, укрепив позиции. Однако валюта вряд ли пойдет ниже этой границы в долгосрочной перспективе, так как любая дестабилизация мировой экономики может привести к откату на старые позиции – к 65 рублям за доллар, ожидает Дмитрий Александров.

От ощущений — к курсу

Можно согласиться с главным тезисом – рубль будет ощущать мощную поддержку, которая сможет побороться с классическими циклическими факторами (рубль в четвёртых кварталах года обычно выглядит слабо), что позволит ему повести себя нестандартно, говорит, в свою очередь, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Вместе с тем, отмечает он, ЦБ РФ в любом случае рутинно покупает валюту для Минфина согласно «бюджетному правилу», так что её будет кому «пристроить» т.

Так, только за один день 14 октября Центробанк купил валюту для Минфина в рамках «бюджетного правила» на 18,64 млрд рублей. Минфин же с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту в общей сложности на 212,7 млрд рублей (что примерно равно 3,5 млрд долларов). «В ситуации разбалансировки спроса и предложения на рынке валюты мой прогноз состоит в том, что Минфин сможет безболезненно увеличить эту программу как минимум втрое, и даже, возможно, инициировать в довесок к активно реанимируемому Фонду национального благосостояния России ещё и давно канувший в лету Фонд будущих поколений», — говорит Владимир Рожанковский.

Конечно, продолжает аналитик, в этом случае возникнет дополнительный «навес» из примерно десятка миллиардов долларов, но эта сумма не выглядит катастрофичной – она может осесть в резервах самих банков под будущий циклический подъём спроса на валюту, который начнётся весной 2020 года в связи с сезонными ремонтно-регламентными работами на экспортных трубопроводах.

Также эксперт возражает против прогноза, согласно которому приток валюты, опустит курс доллара до 64 рублей или ниже и после этого следует покупать американскую валюту следует покупать, По его словам, курс доллара уже по факту составляет примерно 64,40, и 40 копеек даунсайда – это мизерный потенциал, сопоставимый с описываемыми в исследовании фактами.