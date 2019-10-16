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Прогноз погоды на ноябрьские выходные: каким регионам сильно не повезет

Москва, 16.10.2019
  • Прогноз погоды на ноябрьские выходные: каким регионам сильно не повезет

Валерий Шарифулин/ТАСС

В предварительном прогнозе синоптиков говорится, что не только длинные выходные ноября будут теплее обычного, но и весь последний месяц осени преподнесет жителям ряда регионов России приятный сюрприз, при этом на юге страны погода огорчит.

Прогноз погоды. Центральный округ России

Жителей Псковской, Новгородской, Вологодской областей погода порадует на выходных теплой безветренной погодой с дневной температурой до плюс пяти градусов, что является на более, чем на один градус выше климатической нормы. Ночью возможны первые заморозки и осадки в виде снега.

Теплее нормы обещают погоду и жителям северных регионов. В Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми вместо обычного для этого времени года снегопада, по предварительным данным будет тепло, до 2-3 градусов тепла и дождливо. Ночью столбики термометров покажут минусовые значения, возможны первые заморозки на почве.

Прогноз синоптиков. Погода в Сибири и на Урале

Теплее обычного будет в Кемеровской и Челябинской областях и Красноярском крае. Дневные температуры не опустятся ниже нуля, однако ночью сибиряков ждут заморозки до минус 7. Снегопадов в начале последнего месяца зимы не ожидается, возможны единичные осадки в виде снега.

Как сообщают синоптики, теплее обычного будет в праздники и на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале. Жителей порадуют первые заморозки, которые, однако, не перейдут в сильные морозы в дневные часы, а значит смело можно планировать прогулки на свежем воздухе. Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза, что является климатической нормой.

Прогноз синоптиков. Погода в Москве на праздничные дни

По прогнозам метеорологов начало ноября в столичном регионе также будет теплее обычного. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов при климатической норме 0 - минус 2. Ночью москвичей ждут первые заморозки, столбики термометров опустятся до -1- 6 градусов. Днем возможен мокрый снег, небольшими порывами южного ветра до 1 метра в секунду. Днем в ноябре на территории Московской области и Москвы термометр будет колебаться от плюс 3 до минус 2, а ночью — от минус 1 до минус 6 градусов. Возможны дневные похолодания до минус 10 и ночные падения температуры воздуха до минус 15 градусов.

Прогноз синоптиков. Погода на юге России

Не повезло только жителям южных регионов России, где погода будет холоднее обычного. Ниже климатической нормы будет в Краснодарском крае и в южной части Крыма. Здесь дневная температура будет до минус одного градуса при климатической норме до плюс шести градусов. Также днем возможен мокрый снег с порывами ветра до 3-4 метров в секунду.

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